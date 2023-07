Rammstein w Polsce. Skandalista i zasady

Sprawę zaostrzyły doniesienia Austriaczki, która miała doświadczyć przemocy fizycznej ze strony Lindemanna podczas „Stadium Tour” w 2019 r. Rzecz nagłośniła telewizja ORF. Również i ten zarzut Lindemann odrzucił jako fałszywy. Na razie trwa postępowanie przygotowawcze przeciwko muzykowi – powiedziała rzeczniczka berlińskiej prokuratury, dodając, że toczy się ono w związku z zarzutami dotyczącymi przestępstw seksualnych i dystrybucji narkotyków.

Wrzawa wokół zarzutów skłoniła niemiecką minister ds. rodzin Lisę Paus do wezwania o lepszą ochronę fanów na koncertach i odwołania wszystkich imprez po koncertach Rammstein w Monachium w zeszłym tygodniu. Katrin Habenschaden (Zieloni) z władz Monachium stwierdziła: „Obecnie nie ma podstawy prawnej do odwołania koncertów”. Inaczej widzi sprawę Aeneas Hohenadl, kierownik firmy Riggerwerk zajmującej się techniką koncertów. Powiedział „Die Welt”, że to, co dzieje się za sceną na koncertach Rammstein, jest „tajemnicą poliszynela”. Hohenadl dodał, że nie będzie już współpracował z zespołem.

Z kolei Rammstein opublikował oświadczenie na swoim Instagramie, deklarując, że chce, aby wszyscy czuli się bezpiecznie i komfortowo na koncertach. Zespół wezwał również fanów, aby nie atakowali Lynn ani innych oskarżycielek. „Mają prawo do swojego sposobu widzenia rzeczy” – napisał. „Ale my, zespół, też mamy prawo do obrony”. Wszyscy podkreślają, że obowiązuje zasada domniemania niewinności. Jednak grupa zlikwidowała formułę „Row Zero”, czyli strefę, gdzie bawią się fanki wyłowione w mediach społecznościowych, skąd potem były zapraszane na imprezy. Alena Makeeva, Rosjanka oskarżona o rekrutowanie młodych kobiet, została zwolniona przez zespół.

Bilety na Rammstein sprzedane

Wbrew ankiecie „Bilda”, w której większość uznała, że do czasu wyjaśnienia zarzutów koncerty grupy powinny być odwołane, fani na niemieckich koncertach reagowali spokojnie. Zdarzały się fanki, które w geście protestu próbowały zwracać bilety, inne jednak deklarowały pełne zaufanie do zespołu.

Koncerty otwiera francuski żeński duet fortepianowy Abelard, które tworzą Héloïse Hervouët i Emilie Aridon-Kociołek, absolwentki National Superior Conservatories of Music and Dance w Lyonie i Paryżu, które występowały z muzykami m.in. w filharmonii wiedeńskiej i berlińskiej. Obie prowadzą eklektyczne kariery w różnych estetykach muzycznych, takich jak tango, muzyka świata i metalowa. Bilety na oba koncerty Rammstein są wyprzedane. W czwartek były pojedyncze wejściówki VIP za blisko 1600 zł oraz po blisko 400 na drugi show.