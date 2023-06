Tomasz "Lipa" Lipnicki: To, co robi PiS, przypomina mi o latach 80-tych

Od naszej postawy zależy przyszłość, rzeczywistość w jakiej się poruszamy Tomasz "Lipa" Lipnicki, lider zespołów Illusion i Lipali

- Ani KO, ani PiS to nie są moje bajki. Ja od zawsze byłem wyborcą Zielonych i myślę, że tak pozostanie do końca. Ale po prostu jestem obywatelem tego kraju. To co robi PiS kojarzy mi się z tym, co przeżyłem jako młody człowiek w latach 80-tych. Ta data 4 czerwca jest dla mnie wymowna, wtedy poszedłem po raz pierwszy na wybory, jako 20-latek i wtedy zmieniliśmy rzeczywistość swoimi wyborami, swoimi głosami i mam nadzieję, że to samo stanie się teraz - dodał też.



- Wiem, że na miejscu wielu fanów chce się ze mną spotkać. Nie będę samotny na pewno - podsumował.



"Lipa" Lipnicki był też pytany o wypowiedź Kazika Staszewskiego, które deklaruje, że nie pójdzie na najbliższe wybory.

- To jego wybór, cóż ja mogę mówić. Każdy ma swój wybór, swoje serce i postępuje tak jak uważa. Nie uważam, by to było pożyteczne - ocenił.

Tomasz "Lipa" Lipnicki zapowiedział też trasę pożegnalną zespołu Lipali i zawieszenie działalności zespołu "z różnych względów". - Nie będę teraz tłumaczył. Chcemy zrobić trasę pożegnalną i pożegnać się z państwem w przyjaznej, miłej atmosferze - stwierdził.