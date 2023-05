Gnoiński: Co usłyszymy na CieszFanów Festiwal? Od Majki Jeżowskiej do Dezertera

Gnoiński opowiedział o tym, czego można spodziewać się na CieszFanów Festiwal, który ma odbyć się między 17 a 19 sierpnia.

- Jest to festiwal muzyczny, na którym bardzo dużą rolę będą spełniać również czynniki pozamuzyczne. Festiwal często staje się trybuną do przekazywania różnych treści, np. poprzez pokazywanie innych rodzajów sztuki. CieszFanów jest festiwalem, na którym sprawy społeczne są bardzo ważne. Na naszym festiwalu pojawią się organizacje pozarządowe, które będą rozmawiać z ludźmi i pokazywały różne aspekty życia społeczno-politycznego. Oczywiście wszystko jest tłem do muzyki, która pozostaje najważniejsza - podkreślił dziennikarz.

Rzecznik prasowy CieszFanów Festiwal mówił również o tym, że w ramach festiwalu jeden dzień zostanie poświęcony kobietom.

- Jest to pomysł, który kiełkował u mnie od dawna. Udało mi się namówić dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie do zorganizowania takiego dnia. Planujemy zorganizowanie specjalnych paneli i zaproszenie organizacji społecznych. W programie są także warsztaty Lucciola Ladies Rock Camp - temat kobiet będzie bardzo szeroko poruszany - zapowiedział publicysta.