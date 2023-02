Jak napisała na FB Ewa Galin, „zespół zza żelaznej kurtyny”, kiedy to marzyliśmy o takich jeansach, teraz jest ich symbolem. To jest symbol!”.

Kulisy są podobno takie, że amerykańska agencja szukała do kampanii piosenki z Europy Wschodniej. Wybrała już utwór, jednak okazał się rosyjski i wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie jej użycie okazało się niestosowne.

„Mam dość” Kryzysu znalazło się na podium, a ostatecznie wygrało.

Film został nakręcony w Gruzji, jednak słowa są polskie, muzyka też, nagranie archiwalne.

Kryzys powstał w 1979 z udziałem Roberta Brylewskiego, Piotra „Mrówy” Mrowińskiego, Marka Iwańczuka, Kamila Stoora i Maciej „Magura” Góralskiego.

Wiosną 1981 r. we Francji ukazał się nakładem wytwórni Blitzkrieg Records album „Kryzys” z nagraniami z Domu Kultury w Ursusie i próby w warszawskim klubie Amplitron oraz ze słynną okładką przedstawiającą pracownicę stoczni, co było nawiązaniem do Solidarności.

Na płycie znalazły się przeboje „Złodziej ognia”, „Telewizja”, „Dolina lalek”, „Wojny gwiezdne”.

„Mam dość” po latach ukazało się m. in. na płycie „Kryzys komunizmu” i poszerzonej wersji „Kryzysu” wydanej na dwóch CD jako „Kryzys 78-81”.

W 1981 r. do muzyków Kryzysu dołączył Tomek Lipiński, tworząc słynną Brygadę Kryzys.