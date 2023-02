Rywalizacja nie była prosta ponieważ Beyonce miała dziewięć nominacji - dużo, ale Kendrick Lamar otrzymał ich niewiele mniej, bo aż osiem, zaś Adele też znalazła się w czołówce z siedmioma szansami na zwycięstwo. Styles miał sześć nominacji. Jak się wkrótce okazało wieczór był pełen zaskoczeń jak w ruletce.

Beyonce wygrała w kategoriach Najlepszy Album Dance/Elektroniczny ("Renaissance"), Najlepsze Nagranie Dance/Elektroniczne ("Break My Soul", najlepsza piosenka R&B ("Cuff It") i Najlepszy Tradycyjny Występ R&B ("Plastic Off the Sofa"). Właśnie te nagrody pozwoliły gwieździe wysunąć się na pierwsze miejsce wśród rekordzistów jeśli chodzi o liczbę zdobytych statuetek Grammy. Wcześniej rekord należał do dyrygenta Georga Soltiego, posiadacza 31 statuetek.

Generalnie jednak Beyonce nie miała szczęścia, ponieważ otrzymane nagrody łatają niepowodzenia w najbardziej prestiżowych kategoriach. To Harrry Styles zdobył najważniejszą nagrodę wieczoru za Album Roku („Harry’s House”), pokonując Beyoncé i Adele. Z kolei Lizzo zdobyła nagrodę za Nagranie Roku („Special”), zaś najbardziej zaskoczyła Bonnie Raitt, zdobywając Grammy z podpisem Piosenka Roku za utwór „Just Like That”. Beyonce była więc bohaterką wieczoru, ale tylko do czasu rozdania najważniejszych nagród w ostatnich trzydziestu minutach.

Ostatecznie Kendrick Lamar zdominował w tym roku kategorię Rap, wygrywając w kategorii Najlepsza Piosenka Rapowa („The Heart Part 5”), a także Najlepszy Album Rapowy („Mr. Morale and the Big Steppers”). Styles zaś okazał się najlepszy w popie, zdobywając nagrodę również dla Najlepszego Popowego Albumu Wokalnego za „Harry’s House”.

W rocku triumfował Ozzy Osbourne, który wygrał w kategorii Najlepszy Album Rockowy ("Patient Number 9") oraz Najlepsze Wykonanie Metal w duecie z Tonym Iommi ("Degradation Rules").

Dwie nagrody country otrzymał Willie Nelson. W alternatywie dwie nagrody zgarnął zespół Wet Leg.

Adele musiała się zadowolić nagrodą dla Najlepszego Popowego Wykonania Solo za utwór „Easy on Me”. Zaś Taylor Swift nagrodzono za teledysk „All Too Well: The Short Film"

Poruszający moment należał do Kim Petras, która została pierwszą transpłciową osobą wygrywającą nagrodę za Najlepszy Duet Pop za swój przebój z Samem Smithem „Unholy”.

Po złożeniu hołdu „transpłciowym legendom”, Petras powiedziała: „Dorastałam w pobliżu autostrady w Niemczech. A moja mama wierzyła mi, że jestem dziewczyną i nie byłoby mnie tutaj bez niej i jej wsparcia oraz wszystkich, którzy wierzyli we mnie do tego momentu”.

Zwycięzcą kategorii Najlepszy Nowy Artysta została obiecująca wokalistka jazzowa Samara Joy.

Galę poprowadził Trevor Noah, zaś wśród występujących artystów znaleźli się m.in. Adele, Harry Styles i Beyonce.