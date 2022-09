Zespół Sum 41, podsumowujący ponad 24-letnią karierę, który sprzedał ponad 15 milionów albumów, zaprasza fanów do wspólnego świętowania dwudziestolecia albumów „All Killer No Filler” i „Does This Look Infected?” na swoich pierwszych koncertach w Europie po dwuletniej przerwie.

Trasa zaczęła się 20 września w Stuttgarcie, obejmuje Paryż, Wiedeń, Mediolan, Budapeszt, zakończy się w Londynie 21 października.

Tuż przed tournee wokalista Deryck Whibley powiedział: „Świetnie bawiliśmy się koncertując z Simple Plan podczas trasy w Stanach Zjednoczonych. Nie możemy doczekać się wspólnych koncertów w Europie. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli świętować jubileusz jednych z naszych ulubionych albumów. Podczas trasy 'Does This Look All Killer No Filler' nie zabraknie innych naszych hitów!”.

W ostatnim wywiadzie dla „Rolling Stone”, zespół podzielił się też pierwszymi informacjami na temat ich nowego ósmego albumu studyjnego. Będzie to podwójna płyta „Heaven and Hell”.

Jedna część albumu – „Heaven” – powraca do pop-punkowych korzeni Sum 41, a druga – „Hell” – ma być wyłącznie metalowa.