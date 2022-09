Powodem kontrowersji są proputinowskie wypowiedzi Rogera Watersa, który ma wystąpić w Krakowie na dwóch koncertach.

"Roger Waters, jawny poplecznik Putina, chce zagrać w TAURON Arenie w Krakowie. W środę mamy sesję Rady Miasta Krakowa i będę rozmawiał z prezydentem i radnymi, aby to zablokować. Takie wydarzenie to byłby wstyd dla naszego miasta. Niech zaśpiewa w Moskwie" - napisał Łukasz Wantuch.

"Odwołanie kwietniowych koncertów sporo by Kraków kosztowało. Rozwiązanie umowy wiązałoby się z konkretnymi konsekwencjami. To jeden z największych organizatorów, z jakim współpracujemy. Przywozi on tutaj naprawdę gwiazdy międzynarodowe i dotyczy to nie jednego, a co najmniej kilku koncertów w roku" - powiedziała Katarzyna Fiedorowicz-Razmus z TAURON Areny. "Rezerwacja na wskazane terminy została dokonana przez organizatora - Live Nation, w kwietniu 2021 roku. Koncert został ogłoszony 9 września 2022 roku. Jest to organizator, z którym Arena Kraków S.A. współpracuje od lat i który organizuje występy największych światowych gwiazd".

Rzeczniczka Areny mówi, że do koncertów, które miałyby się odbyć w Krakowie zostało jeszcze wiele miesięcy. „Słowa artysty dotyczące wojny w Ukrainie, także w Spółce wywołały dyskusję i wiele pytań - bo przecież artysta planuje wystąpić w mieście, którego mieszkańcy i władze tak bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Decyzję o zasadności realizacji wydarzenia, podejmie organizator uwzględniając szereg czynników, w tym gotowość fanów do zakupu biletów" - mówi Fiedorowicz-Razmus.

- Wstrzymałbym się z kupnem biletów – mówi Wantuch. - Miasto rozpoczęło negocjacje w sprawie zerwania umowy na wykorzystanie TAURON Areny. Jeżeli to nic nie da, rozmawiałem już z radnymi. Na następnej sesji Rady Miasta Krakowa pojawi się uchwała w sprawie zakazu wynajmowania obiektów gminnych dla osób "popierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

- Nie mamy wpływu na decyzje o zapraszanych przez operatora obiektu artystów. Obiekt jest zarządzany i administrowany przez Arena Kraków S.A., która jest spółką krakowskiego samorządu. Jesteśmy zaskoczeni, że zarządzający obiektem zapraszają artystę, który powiela publicznie kłamstwa rosyjskiej propagandy w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę oraz wojny informacyjnej prowadzonej przez Kreml – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

– Od początku wojny, pomagamy obywatelom Ukrainy, którzy musieli uciekać do naszego kraju przed brutalnością wojny – powiedział „Rz” Łukasz Ciuba, Kierownik Zespołu Prasowego, Obszar Komunikacji i Marketingu. - Właśnie w TAURON Arenie wiosną zorganizowaliśmy Dziecięcą Przystań, w ramach której odbywały się zajęcia sportowe, animacje, zabawy dla najmłodszych. Na miejscu ukraińskie dzieci oraz ich opiekunowie mogli liczyć na wsparcie psychologów i pedagogów. Podczas wakacji sfinansowaliśmy z kolei wypoczynek dla prawie setki dzieci ukraińskich energetyków pracujących w elektrowniach jądrowych. Staramy się także pomagać na miejscu, przekazując środki finansowe dla organizacji pomocowych oraz sprzęt konieczny do odbudowy infrastruktury energetycznej Ukrainy – dodaje Łukasz Zimnoch.