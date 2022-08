– To jest wyjątkowy rok! Mamy 15 lat i nie możemy doczekać się wakacji. A najbardziej sierpnia. Ciągle jesteśmy tym nastolatkiem, który całymi dniami słucha muzyki i dzieli się z kumplami tym, czego jeszcze nikt nie słyszał. Napędza nas pasja i to poczucie, że świat ma dla nas jeszcze tyle do odkrycia – napisali organizatorzy.

W tym roku zaśpiewa Iggy Pop, ojciec punk rocka, współtwórca legendarnych The Stooges, przyjadą liderki feministycznej rewolucji w muzyce alternatywnej Bikini Kill, Metronomy i Yard Act.

Wyjątkowej uwagi wymaga Mdou Moctar. To nazwa zespołu i zarazem pseudonim Mahamadou Souleymane’a, tuareskiego gitarzysty i wokalisty z Nigru. Jest wirtuozem saharyjskiego bluesa, a jego zeszłoroczna płyta „Afrique Victime” to nie tylko jeden z najlepszych materiałów, jakie zrodziła ostatnio Afryka, ale jeden z najwybitniejszych zeszłorocznych albumów rockowych.

Bogata będzie reprezentacja polska: Bedoes, Kacperczyk, Waluś Kraksa Kryzys, Ćpajstajl. Wciąż trwa moda na obciach lat 80., dlatego przyjadą Papa Dance i zagrają album „Poniżej krytyki”. Dziś to klasyka synthpopu, produkcja duetu Mariusz Zabrodzki i Sławomir Wesołowski, z tekstami dream teamu Cygan/Dutkiewicz/Mogielnicki.

Pod hasłem „Bunt” działać będzie kawiarnia literacka. Tematów do rozmów dostarczą m.in. książki „Do przodu, dziewczyny” Sary Marcus i przedpremierowe czytanie najnowszej powieści Sylwii Chutnik „Tyłem do kierunku jazdy". Obejrzeć będzie można monodram cyrkowy „Mamałyga”. Inspiracją była powieść Aglaji Veteranyi „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze”. Bohaterką i narratorką tekstu jest mieszkająca w Niemczech dziewczynka, wychowana w rodzinie imigrantów z Rumunii. Jej rodzice są cyrkowcami, co daje okazję do żonglerki wieloma ważnymi dzisiejszymi tematami.