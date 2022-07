Rok temu bywalcy najważniejszego ukraińskiego festiwalu Faine Misto mogli na stronie internetowej imprezy sprawdzać, kto i kiedy zagra na ich ulubionej imprezie. Przez teren Fainego Mista przewinęło się ok. 80 tys. uczestników, impreza nazywana jest bowiem przez ukraińskich fanów „Terytorium Wolnych Ludzi” i słynie z fenomenalnej aury i programowego rozmachu.

W tym roku miała świętować swoje 10-lecie, a od początku wojny organizatorzy zbierają fundusze na rzecz obrony Ukrainy. Na stronie można zobaczyć linki przekierowujące do akcji pomocowych dla rodzin pułku Azow, który bronił Mariupola, a także na rehabilitację ofiar rosyjskiej napaści. Od początku wojny zespół Festiwalu Faine Misto zakupiono i przekazano walczącym obywatelom pomoc o wartości ponad 30 mln hrywien.

Rockowa Noc to rzeszowski festiwal z długoletnimi tradycjami

Organizacja bezpiecznego festiwalu na Ukrainie jest obecnie niemożliwa. Niestety, wojna trwa, ale życie do niej się nie ogranicza, dlatego tak jak ukraińskie przedsięwzięcia filmowe, teatralne czy z dziedziny sztuki odbywają się w gościnie polskich festiwali.

Rzeszów to miasto, które od początku wojny gościło najwięcej szukających schronienia Ukraińców. W kwietniu populacja miasta wzrosła o 53 proc. Dlatego 22 maja 2022 r., postanowieniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, stolica Podkarpacia została uhonorowana tytułem Miasta-Ratownika.

Również stąd wziął się pomysł na nawiązanie ponadgranicznej współpracy z Rzeszowem oraz festiwalem Rockowa Noc. Wyjątkowy festiwal Rockowa Noc x Faine Misto odbędzie się w dniach 26–28 sierpnia w Miasteczku Studenckim Politechniki Rzeszowskiej.

Pierwotnie Rockowa Noc miała trwać dwa dni. Potrwa o jeden dzień dłużej, czyli od 26 do 28 sierpnia

Rockowa Noc to rzeszowski festiwal z długoletnimi tradycjami. Na jego program składa się Przegląd Zespołów Konkursowych, które walczą o statuetkę Tadeusza Nalepy, a także koncertów gwiazd. W tym roku będzie ich więcej niż w przeszłości, właśnie dlatego, że Estrada Rzeszowska i agencja ARTO Music & Media nawiązały współpracę z festiwalem Faine Misto.

– Chcemy, aby festiwal Rockowa Noc x Faine Misto był wyrazem wdzięczności dla Miasta-Ratownika i znakiem przyjaźni między Ukraińcami i Polakami – zapowiadają twórcy Fainego Mista.

– Cieszymy się, że w Rzeszowie, mieście z bogatymi tradycjami rockowymi, będziemy mogli zorganizować Rockową Noc w nowej odsłonie, połączoną z największym festiwalem rockowym na Ukrainie, dzięki czemu stworzymy bezprecedensowe wydarzenie w skali kraju i świata.

Estrada Rzeszowska ma doświadczenie w tworzeniu kolektywów artystów z krajów Partnerstwa Wschodniego i Polski przy realizacji festiwalu Europejski Stadion Kultury.

Pierwotnie Rockowa Noc miała trwać dwa dni. Potrwa o jeden dzień dłużej, czyli od 26 do 28 sierpnia. Pierwszego dnia festiwalu wystąpią artyści zaproponowani przez Faine Misto: IGNEA, Sick Solution i Space of Variations. 27 i 28 sierpnia zagrają KSU, Proletaryat, Jesus Chrysler Suicide, Dezerter, Tides from Nebula, Turbo i Riverside.

Dochód ze sprzedaży biletów na pierwszy dzień festiwalu będzie w całości przekazany na pomoc Ukrainie, dla rodzin rannych i poległych żołnierzy. Drugiego i trzeciego dnia na terenie festiwalu będą natomiast prowadzone zbiórki na ten cel.