Jak motywować do mówienia prawdy

- Na polecenie wójta przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. W projekcie przewidziano dwa załączniki – wniosek oraz oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym z adnotacją o świadomości odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podawane dane. Czy jest to dopuszczalne? W założeniu ma to motywować mieszkańców do podawania prawdziwych danych – pyta radny.