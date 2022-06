ESK to festiwal, współtworzony przez Narodowe Centrum Kultury, władze Rzeszowa i Rzeszowską Estradę, który co roku przyciąga do Rzeszowa tłumy mieszkańców regionu i turystów. Odbywa się już po raz dwunasty, a od 2013 roku jest częścią większego projektu – festiwalu Wschód Kultury integrującego środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (m.in. Ukraina, Gruzja, Armenia). Jego atutem jest interdyscyplinarność – w programie ESK 2022 znajdą się wydarzenia związane z teatrem, muzyką, tańcem i nie tylko.

- Tegoroczna edycja Europejskiego Stadionu Kultury jest wyjątkowa. Chcemy nie tylko celebrować to szczególne wydarzenie, ale co dzisiaj bardzo ważne, dodać otuchy naszym sąsiadom z Ukrainy i wszystkim, którzy u nas schronili się przed wojną. Zaprezentować ich kulturę i podkreślić, jak istotna jest do budowania tożsamości narodowej. Ale chcemy również pokazać dorobek innych krajów, bo nic nie łączy tak, jak kultura. Zapraszam więc na to wielkie święto do Rzeszowa – mówi Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszów.

Największe zainteresowania podczas festiwalu wzbudza zawsze Koncert Główny, który odbędzie się w Parku Sybiraków 24 czerwca w godz. 20.00 – 23.30 i będzie transmitowany na żywo w TVP Kultura oraz w TVP2 (od 21.00). Wydarzenie rozpocznie Koncert Otwarcia, który promuje młodych, zdolnych twórców, z pierwszymi liczącymi się sukcesami na koncie. Tym razem usłyszymy wokalistkę, kompozytorkę i autorkę tekstów – Kaśkę Sochacką. Kolejny punkt Koncertu Głównego to kolektywy, czyli duety polsko – zagraniczne z udziałem: Viki Gabor i Malene (Armenia), Ani Rusowicz i Julii Belei (Ukraina), Króla i Alyony Alyony (Ukraina), Afromental i Tautumeitas (Łotwa).

Każdy z kolektywów zagra osobny, oryginalny mini-koncert dopasowany do estetyki występujących artystów i ich stylu muzycznego. Ta niezwykła międzynarodowa współpraca sceniczna potwierdza, że muzyka funkcjonuje ponad podziałami, łączy odmienne kultury i zaciera wymyślone przez człowieka granice. Koncert Główny poprowadzi aktor filmowy i telewizyjny – Józef Pawłowski.

Muzyczny wieczór w Rzeszowie rozpocznie niestandardowe – gitarowe odegranie hymnu Ukrainy. Wykonają go Jacek Królik, Marek Napiórkowski, Aleksander Baron, Robert Kubiszyn i Michał Jurkiewicz. Polish Guitar Masters for Ukraine poprzedzi wiersz nagrany przez Wołodymyra Zeleńskiego, prezydenta Ukrainy. Ten spontaniczny symbol wsparcia został po raz pierwszy wykonany pod koniec lutego bieżącego roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Teraz będzie powtórzony w stolicy Podkarpacia - do wspólnego grania są zaproszeni wszyscy chętni – mieszkańcy Rzeszowa, okolic i festiwalowi goście.

Europejski Stadion Kultury to co roku liczne działania interdyscyplinarne, tym razem w 16. lokalizacjach na terenie miasta. Większość z nich odbędzie się w Klubie Festiwalowym w fosie Zamku Lubomirskich i przy Fontannie Multimedialnej, wśród nich koncerty. 25 czerwca zagrają Alyona Alyona, a także Atlvnta, Luna i RSC z artystkami z Ukrainy. 26 czerwca z kolei projekt Nachum z muzyką żydowską. W Klubie pojawią się też m. in. Największy Bęben Świata i wystawa Acts of Memory, odbędą się warsztaty rodzinne z jogi, Smyk Arena RDK, Przestrzeń Wymiany Myśli i Silent Disco. Wzdłuż alei Lubomirskich zaparkują food trucki z kuchnią z różnych zakątków świata. Będzie też można skosztować wina z podkarpackich winnic w ramach projektu Wina Wschód.

Inne wydarzenia festiwalowe to m. in.: występ Orkiestry na Dużym Rowerze na ul. 3 Maja, performance Oddźwięk w Rzeszowskich Piwnicach, spektakl Mokosz w Teatrze im. W Siemaszkowej, zawody tańca ulicznego Bitwa o Wschód, Łąka Kwietna na Bulwarach, performance in/suspense LineAct na budynku ratusza, wystawa w Rzeszowskiej Galerii Fotografii, czy Mobilny Stadion Kultury.

Kolejne tegoroczne odsłony festiwalu to:

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Lublin, 7– 10 lipca 2022 r.

Wschód Kultury - Inny Wymiar Białystok, 25 – 28 sierpnia 2022 r.