Such grał w zespole od 1983 do 1994 roku, w czasach hitowych "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" i "Bad Medicine".

Nie podano żadnych szczegółów dotyczących tego, jak i gdzie zmarł.

„Alec był integralną częścią zespołu” – napisał na Twitterze lider zespołu Jon Bon Jovi. "Szczerze mówiąc, to on uczynił z nas zespół..."

Urodzony w Nowym Jorku 14 listopada 1951 Such był znaną postacią na muzycznej scenie New Jersey, gdzie powstał zespół. Początkowo grał w zespole The Message. Był starszy od swoich kolegów z zespołu, co wspominał po latach w wywiadzie dla The Asbury Park Press.

- Wytwórnia płytowa kłamała na temat mojego wieku – powiedział. - Miałem 31 lat, kiedy dołączyłem. Byłem o dobre 10 lat starszy od reszty zespołu. Moja siostra w końcu bardzo się wściekła, ponieważ gazety opisywały ją jako moją starszą siostrę, kiedy naprawdę była młodsza.

Dodał, że różnica wieku była powodem, dla którego ostatecznie odszedł z zespołu. - Kiedy miałem 43 lata, zacząłem się wypalać. Czułem, że to praca, a ja nie chciałem pracować. Powodem, dla którego dostałem się do zespołu, jest to, że nie chciałem pracować”.

Zastąpiony przez Hugh Johna McDonalda, na krótko powrócił, aby w 2018 roku wstąpić razem z resztą zespołu do Rock & Roll Hall of Fame. - Kiedy wiele lat temu Jon Bon Jovi zadzwonił do mnie i poprosił, żebym dołączył do jego zespołu, szybko zdałem sobie sprawę, jak poważny był i miał wizję, do której chciał nas doprowadzić – powiedział wtedy. - I jestem bardzo szczęśliwy, że byłem częścią tej wizji.