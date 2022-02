To pierwsze wielkie gwiazdy z najstarszej ligi rock and rolla, która przerwały milczenie w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jagger zarekomendował też sposób wspierania Ukrainy poprzez Global Citizen, międzynarodową organizację edukacyjną, której celem jest wspieraniu ruchu na rzecz położenia kresu skrajnemu ubóstwu.

Profil Jaggera przekierowuje bezpośrednio na stronę organizacji, gdzie można przeczytać o dziewięciu znaczących sposobach, w jakie możemy pomóc Ukrainie „ponieważ rosyjska inwazja na Ukrainę zagraża większej liczbie istnień ludzkich”.

Global Citizen już w czwartek na Twitterze oświadczyło: „Global Citizen potępia inwazję Rosji na Ukrainę. Wojna nigdy nie jest rozwiązaniem. Pokój to jedyna droga do stabilności, rozwoju i sprawiedliwości dla wszystkich. Ta akcja militarna musi się skończyć. Natychmiast”.

Global Citizen, linkując do światowych jakościowych mediów, tłumaczą światowej opinii publicznej, jaki jest charakter konfliktu, ile jest ofiar, jakie są zagrożenia, jak można wspierać Ukrainę i poprzez jakie organizację, a także jakie niezależne ukraińskie media wzmacniać.

Z kolei Elton John napisał: „Fundacja Eltona Johna AIDS wspiera niektóre z najbardziej wrażliwych osób na Ukrainie w dostępie do usług i opieki w zakresie HIV, w ramach naszego zaangażowania na rzecz społeczności w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. Jesteśmy zrozpaczeni i przerażeni, widząc, jak rozwija się ten konflikt, a nasze serca są z mieszkańcami Ukrainy, którzy nie zasługują na to, by przeżyć ten koszmar. W tych niszczycielskich czasach opowiadamy się za położeniem kresu przemocy i cierpieniu na Ukrainie, aby służby ratujące życie i pomoc humanitarna mogły dotrzeć do osób rozpaczliwie potrzebujących”.