Z danych opublikowanych przez portal mediatraffic.de, który monitoruje światową fonografię, dowiadujemy się, że Adele zabrakło tygodnia, a może dwu, do pokonania amerykańskiej gwiazdki Disneya w rywalizacji o tytuł autorki najczęściej kupowanej płyty 2021 r. „Sour” Rodrigo sprzedało się w 4 mln 109 egz. (to suma CD, winyli oraz ekwiwalentu odtworzeń w sieci).

Olivia Rodrigo urodziła się w 2003 r. i do tej pory była znana z roli Paige Olvera w serialu sitcomowego dla dzieci „Bizaardvark” Disney Channel, a także roli Nini Salazar-Roberts w serialu „High School Musical: The Musical: The Series” Disney+.

W 2020 r. podpisała kontrakt z Interscope i Geffen Records, po czym wydała debiutancki singel „Drivers License”, który szybko znalazł się na szczycie list przebojów na całym świecie. Debiutancki album „Sour” lansowały też przeboje „Deja Vu” i „Good 4 U”. Płyta była owocem pandemii, ale miała też opowiadać o emocjach, o których zazwyczaj kobiety wolą milczeć. Ukazała się 21 maja, przez cały rok znakomicie się sprzedawała, dlatego Adele nie zdołała „rzutem na taśmę” dogonić debiutantki.

Adele ze swoim partnerem Richem Paulem na meczu NBA między Los Angeles Lakers a Atlanta Hawks AFP

Ostatecznie płyta „30” Adele, zwana „rozwodową”, przez sześć tygodni 2021 r. rozeszła się w 3 mln 699 egz. Ciekawa rywalizacja rozegrała się na kolejnych pozycjach. Ed Sheeran zapowiadał, że rywalizować może tylko z Adele, tymczasem ten plan się nie powiódł. Płyta „=” sprzedała się w 1 mln 693 tys. egz.

Nie dość, że koncertowy król świata nie nawiązał rywalizacji z Adele, to niewiele brakowało, a przegrałby z odnowionym po czterech dekadach szwedzkim kwartetem ABBA, który z zaskoczenia wydał płytę „Voyage”. Rozeszła się w 1,680 mln egz.

O sukcesie może mówić Taylor Swift. Po tym jak przejęto wrogo katalog jej płyt, postanowiła odzyskać kontrolę nad piosenkami i wznawia albumy pod własnym szyldem. Krążek „Red” z tej serii rozszedł się w 1 mln 572 egz.

Szczegółowe dane opublikował też Spotify. Już drugi rok z rzędu tytuł najczęściej słuchanego muzyka zdobył Bad Bunny, gwiazda portorykańskiego reggae. Ma na koncie ponad 9,1 miliarda streamów bez wydawania w 2021 r. nowego albumu. W pierwszej trójce znalazła się też Taylor Swift i grupa k-popowa BTS.

Najczęściej graną piosenką 2021 roku była jednak „frivers license” Olivii Rodrigo (1,1 miliarda streamów), „Montenero (Call Me By Your Name)” Lil Nas X znalazło się na drugim miejscu i zapowiada pierwszy studyjny album artysty, zaś na trzecim „Stay” Kid LAROI w duecie z Justinem Bieberem.

Według Spotify pierwsza piątka najpopularniejszych albumów 2021 roku to: „Sour”, debiutancki album Olivii Rodrigo, „Future Nostalgia” Dua Lipy, „Justice” Justina Biebera, „=” Eda Sheerana i „Planet Her” Doja Cat.

Intrygująco wypadła piątka najczęściej słuchanych albumów mających premierę więcej niż dwie dekady temu. To „Roumors” Fleeetwood Mac, „Nevermind” Nirvany, „Hybrid Theory” Linkin Park, „Apetite For Destruction” Guns N’ Roses oraz „The Beatles”, zwany „Białym Albumem” liverpoolskiej czwórki.

„The Joe Rogan Experience” w pierwszym roku obecności w Spotify był podcastem numer jeden na świecie.