250 tysięcy euro dla dyrygenta Simona Rattle’a

Można by powiedzieć, że to wspaniały prezent urodzinowy, gdyż Simon Rattle 19 stycznia skończył 70 lat. Nagroda Ernsta von Siemensa stanowi jednak ukoronowanie drogi „jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych dyrygentów w naszych czasach” jak napisano w uzasadnieniu do uhonorowania Simona Rattle’a.

W tym stwierdzeniu nie ma zresztą cienia przesady. Od ponad czterech dekad należy do światowej czołówki dyrygentów, z Simonem Rattle’em chcą pracować wszystkie najlepsze orkiestry świata. Międzynarodowe uznanie zdobył, gdy w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia brytyjską City of Birmingham Symphony Orchestra wprowadził na najwyższy światowy poziom.

Simon Rattle i turbulencje z Berlińskimi Filharmonikami

Na początku XXI wieku wybrano go muzycznym szefem Berlińskich Filharmoników przy pewnym wszakże sprzeciwie części muzyków, którzy mieli innego kandydata. W pierwszych latach pracy Simona Rattle’a z Berlińczykami zdarzały się, jak sam to określił „pewne turbulencje”, ale to członkowie orkiestry potem złożyli wniosek o przedłużeniu mu kontraktu do 2018 roku

Simon Rattle zreformował Berlińskich Filharmoników, uwalniając ich od politycznego wpływu Senatu Berlina i zakładając fundację, która przejęła zarządzanie orkiestrą. Odświeżył także repertuar, otworzył tę zasłużoną instytucję na nowe inicjatywy artystyczne, w tym zwłaszcza na działalność edukacyjną.