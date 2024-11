Koryfeusze Muzyki Polskiej: Jakub Józef Orliński i atrakcyjne kobiety

Właściwie był pewniakiem do tytułu osobowości roku, zwłaszcza gdy po olimpiadzie w Paryżu, gdzie wystąpił na ceremonii otwarcia, stał się niemal bohaterem narodowym. A mówiąc poważnie, to był kolejny ważny rok dla Jakuba Józefa Orlińskiego, zwieńczony serią koncertów w Polsce i Europie oraz wydaniem nowej płyty „#LetsBaRock”. To nie był jedyny jego tegoroczny album, bo trzeba dodać także „Agrippinę” Händla w gwiazdorskiej obsadzie na czele ze słynną Joyce DiDonato.

Reklama

Drugi Koryfeusz dla Jakuba Józefa Orlińskiego

W czasach, gdy światowy przemysł fonograficzny ogranicza liczbę wydawanych tytułów, wybierając te, które mogą zapewnić przede wszystkim sukces komercyjny, pozycja polskiego kontratenora jest absolutnie wyjątkowa. Od 2018 roku światowy koncern Warner wydaje jego kolejne solowe płyty. Dzieje się tak oczywiście i dlatego, że świetnie się sprzedają. Również koncerty i spektakle operowe w Europie oraz w USA z udziałem Jakuba Józefa Orlińskiego cieszą się dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej muzyka Kto zasługuje na nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej W poniedziałek 4 listopada na gali w Filharmonii Narodowej poznamy laureatów najbardziej prestiżowej nagrody środowiska muzycznego. Koryfeusze Muzyki Polskiej wręczane są od 2011 roku.

Dodajmy, że obok kompozytorki Agaty Zubel Jakub Józef Orliński jest drugim artystą, który zdobył już drugą statuetkę Koryfeusza Muzyki Polskiej. Osobowością roku został wcześniej wybrany w 2019 roku.

Dyrygentka Joanna Natalia Ślusarczyk u progu kariery

Ciekawe, czy równie efektownie potoczą się artystyczne losy Joanny Natalii Ślusarczyk, zdobywczyni Koryfeusza Muzyki polskiej jako odkrycie roku. W listopadzie 2023 roku otrzymała nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga i nie był to jej pierwszy taki laur. Wcześniej zdobyła II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim La Maestra w Paryżu W tym zaś roku poprowadziła m.in. cykl siedmiu koncertów z Orchestre de Paris w Filharmonii Paryskiej.