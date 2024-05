Słynny francuski dyrygent oskarżony o molestowanie muzyków. To kolejna taka afera

Po upublicznieniu tych informacji lawina ruszyła. Podobno już kilkanaście lat temu członkowie orkiestry przestrzegali nowo przyjętych muzyków przed praktykami Rotha, inni zaś nazywali je rytualną inicjacją. Odezwała się też skrzypaczka Marie-Annick Nicolas, którą Roth miał zapraszać na wspólny prysznic w jego pokoju hotelowym.

Co więcej, pojawiły się informacje, że zachowania Rotha były znane poza jego zespołem. Z tego też powodu François-Xavier Roth nie został dyrektorem artystycznym najważniejszej orkiestry we Francji – Orchestre de Paris. Były jej dyrektor przyznał teraz, że władze Paryża poinformowały go wtedy o skargach na Rotha. Zrezygnowano zatem z jego kandydatury, ale Orchestre de Paris nie zaniechała z nim współpracy.

Orkiestry w Niemczech zrywają współpracę z François-Xavierem Rothem

Sam François-Xavier Roth przyznał po tych publikacjach, że czasami odbywał intymne rozmowy telefoniczne. Oświadczył też dziennikarzom „Le Canard enchaîné”, że przeprasza tych, których mógł urazić. Zaczyna już ponosić pewne konsekwencje. Odwołano jego koncerty we Francji, władze Kolonii zawiesiły z nim współpracę, a SWR Symphonieorchester oraz Orkiestra Radia Bawarskiego, z którą Roth stale współpracuje, zapowiedziały, że zarzuty wobec francuskiego dyrygenta zostaną jak najpoważniej zbadane.

O co oskarżono Jana Lothama Koeniga i Jamesa Levine’a

Nie jest to pierwsza tego typu afera w świecie muzyki klasycznej, choć nie zdarzają się one zbyt często. W lutym tego roku brytyjska policja aresztowała zasłużonego 70-letniego dyrygenta Jana Lothama-Koeniga (swojego czasu pracującego również w Polsce). Proponował on seks nastolatkowi, który został mu jednak podstawiony przez funkcjonariuszy.