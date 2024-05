Jan A. P. Kaczmarek i Orkiestra Ósmego Dnia

Jako prawnik nigdy nie pracował, za to od najwcześniejszych lat miał wyczucie i znajdował się w miejscach ważnych i artystycznie inspirujących. Pierwszym był Teatr Laboratorium, stworzony przez guru światowej awangardy Jerzego Grotowskiego. Potem był inny legendarny dzisiaj, alternatywny Teatr Ósmego Dnia. To w nim z gitarzystą Grzegorzem Banaszakiem stworzył zespół – Orkiestrę Ósmego Dnia.

Orkiestra Ósmego Dnia zdobyła dużą popularność, grała muzykę niemieszczącą się w jednoznacznych definicjach – oryginalną mieszankę neofolku, minimalizmu z wyraźnymi inklinacjami jazzowymi. Jan A.P. Kaczmarek grał na fortepianie, instrumentach perkusyjnych, flecie oraz fidoli Fischera, czyli nieużywanej współcześnie odmianie wielostrunnej cytry, która tworzyła oryginalny klimat tej muzyki. To właśnie wtedy wykrystalizował się charakterystyczny kompozytorski styl Jana A.P. Kaczmarka, stosowany przez niego także w późniejszych dużych utworach koncertowych. Ten styl doskonale sprawdził się na ścieżce dźwiękowej „Marzyciela”.

Orkiestra Ósmego Dnia odnosiła także sukcesy zagraniczne. Z zainteresowaniem przyjęto na przykład w USA album „Music for the End”, co zapewne ułatwiło Kaczmarkowi otrzymanie pod koniec lat 80. stypendium z Departamentu Stanu.

Jan A. P. Kaczmarek, Instytut Rozbitek i Transatlantyk Festival

Muzyk przeniósł się wówczas z rodziną do Los Angeles. Nagrywał płyty, komponował do spektakli teatralnych, w 1993 roku otrzymał nagrodę nowojorskich krytyków teatralnych za muzykę do „Tis Pity She’s a Whore” Przede wszystkim rozpoczął jednak długą współpracę z filmem, zarówno w USA, jak i w Polsce. W swoim dorobku ma kompozycje do 70 filmów. Szczególnie więzi łączyły go zwłaszcza z Agnieszką Holland („Całkowite zaćmienie”, „Plac Waszyngtona”, „Trzeci cud”).

W XXI wieku Jan A. P. Kaczmarek znów zamieszkał w Polsce. W Wielkopolsce założył Instytut Rozbitek, którego celem była działalność edukacyjna i wspieranie młodych twórców, np. przez łączenie początkujących kompozytorów z uznanymi reżyserami i producentami filmowymi. Podobne cele przyświecały stworzonej przez niego imprezie Transatlantyk Festival. Choroba przerwała tę społecznikowską działalność.