Eufonie 2023. Ludowe tańce i śpiewy religijne

Eufonie – sztandarowy projekt Narodowego Centrum Kultury – nie mają długiej historii, odbędą się dopiero po raz piąty, ale zyskały uznanie (i nagrody) międzynarodowe. To dowód, że liczy się pomysł, a w bogatym życiu festiwalowym Eufonie znalazły dla siebie interesujące miejsce. Zajmują się muzyką Europy Środkowo-Wschodniej, regionem o bogatej tradycji muzycznej i bogatej współczesności, a pozostającym nieco w cieniu Europy Zachodniej.

Dotychczasowe edycje Eufonii przyniosły polskiej publiczności wiele ciekawych odkryć muzycznych. Polityczne konflikty i zawirowania ostatnich lat nie ułatwiały jednak organizatorom życia, zwłaszcza że starali się co roku wymyślić jakiś motyw przewodni koncertów. W tym roku też tak będzie, choć wybrano temat zawsze aktualny, co nie znaczy, że mniej atrakcyjny.

Na Eufoniach 2023 będzie więcej niż muzyki nawiązującej do tradycji ludowych poszczególnych krajów. Stąd pomysł, by zaprezentować kompozycje do największego tegorocznego hitu polskiego kina: animowanych „Chłopów”. Zagra Rebel Babel Film Orchestra z muzykami Filharmonii Narodowej i z grupą, i z wieloma solistami. Całością zadyryguje Anna Sułkowska-Migoń.

Z „Chłopami” koresponduje wieczór z „Janosikiem” – pierwszym pełnometrażowym filmem słowackim z 1921 r. Zainspirował on Sinfoniettę Žilina i grupę Bashavel do stworzenia projektu, w którym obraz zostanie połączony z dźwiękiem.