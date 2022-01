Na tradycyjny wieczór organizowany w Filharmonii Narodowej w Warszawie 1 marca w dzień urodzin Fryderyka Chopina postanowiono zaprosić zwycięzcę ostatniego Konkursu Chopinowskiego.

Chętnych do posłuchania, jak gra Bruce Liu, było tak wielu, że dla tych, którzy nie zdążyli kupić biletów, mamy ważną informację. We wtorek 1 lutego w południe rozpoczyna się sprzedaż biletów na dodatkowy recital (na bilety.nifc.pl oraz w kasach Muzeum Chopina).

Drugi występ Bruce’a Liu odbędzie się 2 marca o godz. 18, także w Filharmonii Narodowej. Podczas obu zwycięzca XVIII Konkursu Chopinowskiego wykona ten sam repertuar. Zagra utwory, które przygotował na koncertowe przesłuchania, m.in. Andante Spianato i Wielki Polonez Es czy Sonata b-moll, ale dodał do nich także kilka innych niewykonywanych wtedy kompozycji Chopina.

Recitalami w Warszawie Bruce Liu kończy wielką trasę, którą rozpoczął niemal bezpośrednio po zwycięstwie. Na początku były występy w kilku miastach Polski, następnie odwiedził Japonię, Koreę Południową, Izrael, Belgię, Argentynę, Brazylię i znowu Japonię. W lutym ma w planach recitale w Kanadzie (tu także bilety sprzedano błyskawicznie) i w Luksemburgu, skąd niemal bezpośrednio przyjedzie do Warszawy.

– Mam świadomość, że stała obecność Chopina w moim życiu czeka mnie przynajmniej przez najbliższy rok – powiedział mi Bruce Liu bezpośrednio po konkursowym zwycięstwie. – Liczę jednak na to, że w kolejnym sezonie będę się w stanie uwolnić od tego obowiązku czy przyjemności i zacznę inaczej układać programy występów. Chcę po prostu dalej się rozwijać.

Zainteresowania muzyczne urodzonego w Paryżu, a mieszkającego w Kanadzie Bruce’a Liu są znacznie szersze. – Gdyby ktoś poprosił mnie teraz o to, bym zagrał utwór innego kompozytora – mówi – musiałbym się sporo zastanowić. Byłaby to trudna decyzja. Najchętniej wybrałbym wielu, od Bacha do kompozytorów XX wieku. Ja ich wszystkich lubię.

Aktualnym pedagogiem Bruce’a Liu jest mieszkający, tak jak i on, w Montrealu Dang Thai Son, który zwyciężył w Konkursie Chopinowskim w 1980 r. – Uczę się u niego od kilku lat, bardzo chciałem tego – mówi – bo jest dla mnie jednym z najważniejszych artystów w swoim podejściu i rozumieniu muzyki. Kiedy zostałem jego studentem, zajmowaliśmy się jednak innymi kompozytorami – rosyjskimi czy francuskimi. Chopin na naszych zajęciach pojawił się jakieś dwa lata temu.

Koncerty w Warszawie zbiegają się z premierą kolejnej płyty Bruce’a Liu. Po albumie firmowanym przez Deutsche Grammophon otrzymamy drugi wydany przez NIFC. W sumie na obu zostały utrwalone wszystkie występy Bruce’a Liu podczas konkursu. Atrakcją polskiej płyty jest jego finałowa interpretacja Konkursu e-moll Chopina.

Album NIFC-u będzie dostępny na całym świecie, również w serwisach streamingowych (m.in. Spotify, iTunes, Apple Music, Tidal czy Amazon). NIFC przygotowuje też płyty z nagraniami innych finalistów ostatniego Konkursu.

Tradycyjnie również 1 marca w urodziny Fryderyka Chopina w południe w domu rodzinnym kompozytora w Żelazowej Woli odbędzie się recital. Na fortepianie historycznym zagra jeden z najciekawszych młodych polskich pianistów, nominowany w tym roku do Paszportu „Polityki” Piotr Alexewicz. Koncert będzie transmitować radiowa Dwójka.