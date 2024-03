W Polsce brakuje policjantów. Wiadomo, jak z tym problemem chce walczyć rząd

Projekt nowelizacji ustawy o policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ukazał się w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jego celem – jak wskazują wnioskodawcy – jest usprawnienie kwalifikacji do służby w policji i „wyłapanie” jak największej liczby odpowiednich kandydatów. Zmiany nakierowane będą m.in. na uczniów szkół ponadpodstawowych – potencjalnych przyszłych funkcjonariuszy. To właśnie w tych placówkach otwarte mają zostać oddziały o profilu mundurowym, bo nabór w przyszłości objąć mógłby ich absolwentów. Osobna ścieżka kwalifikacyjna utworzona zostanie dla byłych – kompetentnych i doświadczonych — funkcjonariuszy policji.

Reklama

Brakuje ponad 16 tysięcy osób do pracy w policji

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, liczba etatów w jednostkach policji policzonych w ustawie budżetowej na bieżących rok to 108 909, zaś według marcowych danych zatrudnionych jest 92 647 policjantów (z czego dodatkowo 14 etatów finansowych jest przez lokalne samorządowy). Łatwo więc policzyć, że w naszym kraju do pracy w policji brakuje ponad 16 tysięcy osób. W ubiegłym roku do służby w policji przyjęto ich niewiele ponad 5 100, zaś odeszło z niej prawie 9 500 mundurowych. A do końca przyszłego liczba etatów jeszcze ma się zwiększyć.

- W tym stanie rzeczy niezmiernie istotnym jest wprowadzanie dodatkowych, nowych rozwiązań prawnych, które będą odpowiedzią na aktualne wyzwania i spowodują napływ dodatkowych kandydatów spełniających oczekiwania służby – podkreślono w uzasadnieniu. -Nowe rozwiązania muszą podążać za zmianami i odpowiadać na potrzeby kadrowe Policji, jak też uwzględniać specyfikę rynku pracy oraz profil kandydatów i ich predyspozycje – wskazano.

W praktyce – jak wynika z projektu noweli – postępowanie kwalifikacyjne przewidziane dla absolwentów placówek ponadpodstawowych mają być skrócone: jeden z jego etapów, czyli test sprawnościowy, będzie odbywał się jeszcze na poziomie szkoły. Osoba ścieżka rekrutacji dla byłych policjantów będzie zaś zależała od tego, jak długo nie pełnią już oni służby, a także jakie mają kwalifikacje zawodowe i stopień policyjny.

Etap legislacyjny: skierowano do uzgodnień międzyresortowych