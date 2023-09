Według niego urodzeni w latach 2000-2005 mężczyźni, nieposiadający jeszcze orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, będą musieli stawić się przed komisją wojskową między 1 lutego a 30 kwietnia 2024 r. Ten sam obowiązek dotyczy osób, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do pełnienia służby wojskowej, a okres ich niezdolności upływa przed końcem prowadzenia kwalifikacji – a więc przed 1 maja 2024 – lub też po, jeśli wniosły o zmianę kategorii. Ponadto, do kwalifikacji wzywane są niektóre kobiety.

Kobiety na czołgi?

Rozporządzenie określa obowiązek stawiennictwa przed komisją kobiet, urodzonych w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub też w latach 2023-2024 zakończą nabywanie takich kwalifikacji na studiach bądź w szkołach zawodowych. Chodzi o kierunki:

· analityka medyczna;

· farmacja;

· fizjoterapia;