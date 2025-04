Podwyżki abonamentów nie wystraszyły użytkowników streamingu. Ubywa piratów

Podwyżki opłat za dostęp do platform streamingowych nie zniechęciły użytkowników tego typu rozrywki do abonowania usług. Nadal topnieje grono osób korzystających z pirackich źródeł.

Przeciętny abonent płatnych platform streamingowych w Polsce w lutym 2025 r. korzystał z ponad dwóch serwisów tego typu. Średnia nawet lekko urosła w porównaniu z badaniem z 2024 r.: z 2,06 do 2,2. To znak, że podwyżki cen widoczne w 2024 r. u większości graczy streamingowych nie przetrzebiły grona subskrybentów płatnych serwisów (SVoD) takich jak Netflix czy Max.com.

Wprawdzie Wavemaker nie podaje szacunku, ile osób ogółem używa płatnych serwisów z wideo w sieci (dla przykładu Omdia szacuje, że to 13 mln osób, a Campere, że 13,5 mln), ale Joanna Nowakowska, konsultantka ds. marketingu i badań rynkowych w agencji, zapewnia, że tendencja jest wzrostowa, choć wzrost nie jest duży.

Popularniejsza opłata za rok

To jednak nie znaczy, że podwyżki są dla użytkowników serwisów streamingowych obojętne. Z badania Wavemakera wynika, że polscy konsumenci częściej wybierają teraz roczne plany rozliczeniowe, w których miesięczna opłata wypada zwykle atrakcyjniej niż w odnawianej co miesiąc subskrypcji. Mimo tego dane, do których dostęp uzyskaliśmy, wskazują, że do 28 proc. wzrósł odsetek klientów wydających na streaming więcej niż 50 zł miesięcznie (rok temu – 21 proc.).