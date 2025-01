TikTok może zostać zakazany już w tym miesiącu. Czy Donald Trump go uratuje?

Prezydent-elekt Donald Trump, który obejmuje urząd 20 stycznia, poprosił sąd o wstrzymanie wejścia w życie przepisów, aby zyskać czas na wypracowanie „politycznego rozwiązania” problemu w trakcie swojej drugiej kadencji. Jeśli sędziowie – którzy wysłuchali ustnych argumentów w piątek – przychylą się do jego wniosku, potencjalny zakaz TikToka zostanie opóźniony. Decyzja Sądu Najwyższego ma zapaść w ciągu kilku dni.

Reklama

TikTok ma ponad 170 milionów użytkowników w USA. Według badań Pew Research Center obejmuje to większość nastolatków i jedną trzecią dorosłych.

Kiedy zakaz TikToka w USA?

Co wydarzy się 19 stycznia? Zgodnie z nowym prawem, firmy hostingowe również nie będą mogły udostępniać TikToka. Użytkownicy, którzy już pobrali aplikację na swoje urządzenia, zachowają do niej dostęp, jednak sama aplikacja zniknie ze sklepów Apple i Google, co uniemożliwi jej pobranie nowym użytkownikom.

Oprócz tego TikTok nie będzie mógł dostarczać użytkownikom aktualizacji, poprawek błędów ani ulepszeń bezpieczeństwa. Z czasem może to prowadzić do spadku jakości aplikacji i problemów z jej bezpieczeństwem, co w konsekwencji uczyni ją nieużyteczną.