Kto przejmie majątek Solorza? Ekspert wyjaśnia, co się może stać

Natomiast agencja public relations Big Picture przekazała nam emocjonalne oświadczenie dzieci miliardera. Tobias Solorz oraz Piotr i Aleksandra Żak zaprzeczają, że oszukali ojca, traktują wpis Fundacji Polsat za bezskuteczny, zapowiadają skorzystanie z wszelkich środków prawnych, by ochronić grupę zbudowaną przez tatę, a jednocześnie wskazują, z kim walczą. Apelują do Justyny Kulki, nowej żony miliardera oraz do dr Jerzego Modrzejewskiego, o umożliwienie bezpośredniego spotkania z ojcem. Zdradzają też, że Zygmunt Solorz chciał ukryć przed Justyną Kulką przekazanie władzy dzieciom 2 sierpnia br.

Fundacja Polsat odziedziczy majątek twórcy Polsatu? Ekspert widzi to inaczej

– Zgodnie z przepisami o fundacjach w Liechtensteinie fundator ma niespotykaną w innych krajach swobodę kształtowania statutu fundacji, a zasady działania fundacji są szyte na miarę pod jego potrzeby – komentuje dr Kacper Górniak z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, notariusz.

– Nie znamy i zapewne nigdy nie poznamy statutu fundacji założyciela Polsatu. Spodziewam się jednak, że Fundacja Polsat będzie uprawniona do uzyskiwania świadczeń, np. wypłat, od fundacji w Liechtensteinie, a nie że zostanie jej przekazany cały majątek. Tym zapewne będzie nadal zarządzać fundacja w Liechtensteinie. Kluczowe znaczenie dla losów spółek posiadanych przez fundację w Liechtensteinie będzie nadal miało to, kto zasiada w ich zarządach i radach – mówi dr Górniak.

Z wypowiedzi prawnika wynika zatem, że dla Fundacji Polsat nowy status byłby potencjalnie bardzo ważny, o ile spółki miliardera wypłacałyby dywidendy lub podlegały transakcjom sprzedaży.

Miliardy zamrożone w akcjach

Majątek zbudowany przez Zygmunta Solorza wart jest obecnie według kursów akcji na warszawskiej giełdzie ponad 6 mld zł. Grupa Cyfrowy Polsat warta jest 9,2 mld zł, a założyciel ma około 60 proc. jej akcji. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, w którym ma on około 66 proc. – 0,7 mld zł. Żadna z tych firm nie wypłaca jednak dywidend. Cyfrowy Polsat dlatego, że inwestuje w energetykę, po tym jak założyciel zdecydował, że mocno wejdzie w produkcję i sprzedaż zielonej energii.

Zgodnie ze statutem Fundacji Polsat jej fundatorem jest telewizja Polsat. Działa ona na rzecz dzieci i osób potrzebujących. Jednak jeden z zapisów statutowych pozostawia darczyńcom furtkę. Mówi on, że: „Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej”.