Saga rodziny Solorzów. Nieznany fakt uderzył w notowania Cyfrowego Polsatu

Inwestorzy posiadający akcje Cyfrowego Polsatu nie mają szczęścia. Za każdym razem, gdy notowania idą w górę, za chwilę dzieje się coś, co bije w kurs akcji. Dziś spada on chwilami o ponad 7 proc. do 14 zł po tym, jak Onet.pl oraz Wyborcza.pl opublikowały teksty nt. nieznanej do tej pory decyzji sądu w Liechtensteinie. To jedno z rozstrzygnięć w sporze między dziećmi Zygmunta Solorza a nim samym wspieranym przez nową żonę - Justynę Kulkę - o władzę nad majątkiem zbudowanym przez założyciela Polsatu.

Fundacje założone przez Zygmunta Solorza mają w radach kuratora

Onet.pl zatytułował artykuł: „Porażka Zygmunta Solorza w starciu z dziećmi. Sąd zablokował jego majątek”. Z kolei materiał Wyborcza.pl nosi tytuł: „Kurator u Solorza. Miliarder nie może sam decydować o majątku spółek Grupy Polsat”.

Autorami artykułów są dziennikarze polityczni i śledczy: w Onecie – Andrzej Stankiewicz, w Wyborcza.pl Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski.

Wydaje się, że oba materiały odnoszą się do tego samego zdarzenia. Zdarzenie to – podaje Wyborcza.pl – miało miejsce kilka tygodni temu: 26 października br. przed sądem w Liechtensteinie.