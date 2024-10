Zmiana na czele „Rzeczpospolitej”. Szułdrzyński nowym redaktorem naczelnym

– To wielki zaszczyt, ale też olbrzymie zobowiązanie – mówi Michał Szułdrzyński. – Wierzę, że przed „Rzeczpospolitą” i rp.pl jest wielka przyszłość, która wymaga jednak dokończenia budowy inspirowanego danymi newsroomu. Jej rozpoczęcie kilka lat temu powierzyli mi Bogusław Chrabota i Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media. Objęcie stanowiska redaktora naczelnego nie jest więc rewolucją, ale kontynuacją wybranego kierunku: tworzenia nowoczesnego, cyfrowego medium, docierającego do profesjonalistów, ale też wszystkich osób ciekawych świata i zaproponowania im doświadczenia dostępu w jednym miejscu do najważniejszych informacji, wyselekcjonowanych spośród informacyjnego zgiełku, dostępu do tego, co istotnie zmienia nasz świat, do analizy trendów, ale też i szerszego kontekstu zdarzeń – mówi Szułdrzyński. – Najważniejsze jest jednak dokończenie procesu cyfryzacji, praca nad angażowaniem użytkowników oraz walka o subskrybentów cyfrowych – podkreśla.

Nowy redaktor naczelny chce, by „Rzeczpospolita” umocniła swój profesjonalny, gospodarczo-prawny charakter, zachowując prestiż związany z opiniotwórczością.

Jak tłumaczy Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media: „Michał jest doświadczonym i utytułowanym dziennikarzem, a przy tym wszystkim kierował dotychczas serwisem rp.pl i bardzo sprawnie budował cyfrowy newsroom. Objęcie przez niego roli redaktora naczelnego gwarantuje ciągłość i dalszy rozwój naszej redakcji. Bogusław, który nadal będzie publikował w 'Rzeczpospolitej', wesprze nas w rozwoju oferty wydawniczej, poszerzeniu portfolio. Wydawnictwo zawdzięcza mu ustabilizowanie i sformatowanie 'Rzeczpospolitej', która jest najbardziej opiniotwórczym dziennikiem dekady”.

Bogusław Chrabota, który kierował „Rzeczpospolitą” przez ostatnie 13 lat, uważa zmianę za naturalną. – Przed mediami w rzeczywistości cyfrowej stoją wielkie wyzwania, którym najlepiej sprostają przedstawiciele młodszych pokoleń. Moje pokolenie budowało media po komunizmie, dziś przed rynkiem nowe wyzwania – mówi. – Będę nadal wspierać „Rzeczpospolitą"”, pozostanę też autorem, ale na nowym stanowisku chcę się skupić na pracy koncepcyjnej na rzecz Gremi Media, na co brak czasu przy bieżącym zarządzaniu „Rzepą” - dodaje Chrabota.

Michał Szułdrzyński z „Rzeczpospolitą” związany jest od 16 lat. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie (bez doktoratu) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Leadership Academy for Poland.