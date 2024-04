Polska w gronie muzycznych liderów. Głównie dzięki streamingowi

Związek Producentów Audio Video podał, że wartość sprzedaży muzyki w Polsce wyniosła w 2023 r. ponad 671 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o 18,7 proc. To kolejny rok z dwucyfrowym wzrostem. Daje to Polsce 18. miejsce w rankingu największych rynków muzycznych świata.

Ten dynamiczny rozwój to głównie zasługa sprzedaży cyfrowej, która w Polsce stanowi już prawie 77,5 proc. całości rynku. W roku 2023 na muzykę w formatach cyfrowych wydaliśmy o 24,8 proc. więcej rdr, co przełożyło się na ponad 520 mln zł przychodu. Sprzedaż fizyczna, pomimo spadku udziału płyt CD o 10,9 proc., utrzymała wielkość zbliżoną do ubiegłorocznej: przy wzroście o 1,6 przekroczyła poziom 151 mln zł. Zagwarantował to głównie rosnący udział sprzedaży płyt winylowych, który przy wzroście o 24,7 proc. wygenerował ponad 61,8 mln zł przychodu.

Streaming się umacnia

Najpopularniejszą formą sprzedaży muzyki pozostaje streaming, który po raz kolejny umocnił swoją pozycję na rynku. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku wygenerował ponad 516,8 mln zł przychodu, odpowiadając już za 99,4 proc. sprzedaży cyfrowej oraz 77 ogółem. Co ważne, wzrost ten został odnotowany przy systematycznie rosnącym udziale płatnych subskrypcji, które dzięki wzrostowi rok do roku o 26 proc. stanowią już blisko 2/3 przychodu ze streamingu, tj. 329 mln zł.

Pomimo spadku sprzedaży płyt CD, w 2023 r. nośnik ten nadal odpowiadał za 13 proc. całości sprzedaży, generując przychód na poziomie 87,4 mln zł. Płyty winylowe w 2023 r., po kolejnym roku wzrostów, odpowiadały już za 40,8 proc. przychodu ze sprzedaży nośników fizycznych i 9,2 proc. sprzedaży muzyki ogółem.