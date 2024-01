Wymiana ciosów wokół TV Republika. Stacja traci kolejnych reklamodawców

Skandaliczne słowa gości kanału informacyjnego TV Republika powodują rozszerzania bojkotu stacji przez reklamodawców. Do tej pory o zakończeniu współpracy reklamowej z TV Republika poinformowały już: IKEA, mBank, Carrefour Polska, Media Expert, Adamed Pharma, Pyszne.pl, Skoda, OtoDom, Bank Millennium, Alior Bank, Santander, Master Card.

Reklama

Politycy i pracownicy stacji, zwłaszcza ci, którzy w ostatnich dniach przeszli z TVP, próbują kontratakować. Tomasz Sakiewicz, prezes TV Republika, i Michał Rachoń, dyrektor programowy, do niedawna w TVP, zaczęli nawoływać do bojkotu sieci IKEA. Teraz podobną akcję ogłoszono w stosunku do Pyszne.pl, ponieważ firma także przyłączyła się do akcji wycofywania reklam z TV Republika.

Od czego zaczęła się burza wokół Telewizji Republika?

Firmy robią teraz przeglądy swoich budżetów. - Sprawdziliśmy z domem mediowym Wavemaker, który w naszym imieniu odpowiada za zakup czasu reklamowego w mediach. Okazało się, że Tv Republika od niedawna jest częścią pakietu stacji tematycznych, oferowanych przez Polsat - napisała IKEA Polska na swoim profilu w serwisie X. - Pakiet kupuje się w całości, zatem nie byliśmy świadomi zmiany oferty. Od jutra nie będzie już naszych reklam w Tv Republika - dodała firma.

Także sieć Żabka reaguje na wypowiedzi gości kanału. - Nie wykluczamy konieczności dokonania przeglądu współpracy w przypadku każdego medium, które udostępnia w swoich kanałach treści sprzeczne z wartościami obowiązującymi w Grupie Żabka. Do TV Republika skierowaliśmy oficjalne pismo w tej sprawie - podaje firma w oświadczeniu.