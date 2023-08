Cyfrowy Polsat ma mniej klientów, ale więcej płacą. Zmiany w ofercie

W II kwartale 2023 r. Grupa Cyfrowy Polsat wykazała 3,29 mld zł przychodu (wzrost rok do roku o 1,9 proc.) i 799 mln zł EBITDA (spadek o 10,5 proc.).

Średnia prognoz biur maklerskich zebranych przez dział relacji inwestorskich spółki wskazywał, że analitycy oczekują blisko 3,3 mld zł przychodu oraz 812,5 mln zł EBITDA.

Najpierw kredyty, potem sprzedaż

Drugi kwartał tego roku minął grupie pod znakiem refinansowania kredytów zaciągniętych w 2015 r. W maju przedpłaciła ona blisko 9 mld zł.

Spółki Cyfrowego Polsatu najwyraźniej pilnowały kosztów pozyskania klientów, a mniej skłonne były wydać na utrzymanie statystyk usług (RGU) i użytkowników. Widać to w niższych kosztach obejmujących wydatki na marketing, obsługę i utrzymanie klientów. Były one niższe w II kw. niż przed rokiem. Widać też mniejszy rozmach w oferowaniu smartfonów, wymagających od firmy wydania pieniędzy na ich zakup od producentów. Przychody ze sprzedaży sprzętu grupy w II kw. br. były już tylko o 7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Dziś grupa rozesłała do mediów informację prasową nt. pakietów łączących płatną telewizję, dostęp do Disney+ i przewodowy dostęp do internetu pod marką Plus akcentując roczną promocję, w której najniższy abonament to koszt 19 zł miesięcznie po rabatach.