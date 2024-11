Kapiści: sto lat koloru

Drugie podwójne płótno, pochodzące z kolekcji prywatnej, wystawiono publicznie po raz pierwszy. Na jednej stronie przedstawia renesansową „Ucztę” – motyw wielokrotnie powracający w twórczości artysty, a po drugiej miejski „Zimowy pejzaż”, nieoczekiwanie pełen ciepłych barw.

Kapiści uważali Waliszewskiego za najzdolniejszego z nich (zresztą opinią cudownego dziecka cieszył się od dzieciństwa spędzonym w Gruzji w Tbilisi). Mimo osobistych ciężkich przeżyć w Paryżu, gdy choroba Bürgera doprowadziła go do kalectwa, w malarstwie niezmiennie zdumiewał energią, ekspresją i witalnością. Waliszewski był niezależną osobowością, więc dla niego temat w malarstwie pozostawał równie ważny, jak kolor. A inspiracje czerpał z wielu źródeł i epok.

W sierpniu 1931 roku większość kapistów powróciła do Polski (tylko Artur Nacht-Samborski pozostał w Paryżu do 1939 roku). Owiani legendą paryską, byli postrzegani jako kontynuatorzy wielkiej tradycji sztuki europejskiej. Wkrótce zajęli znaczące miejsce w życiu artystycznym – w strukturach Związku Zawodowego Artystów Plastyków. A po II wojnie zostali profesorami najważniejszych uczelni artystycznych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu. Wychowali kilka pokoleń artystów.

Kapistów łączyła trwała przyjaźń, ale ich indywidualne późniejsze artystyczne drogi nieraz znacznie się różniły, np. Piotr Potworowski po powrocie z wojennej emigracji w Szwecji i w Wielkiej Brytanii malował pejzaże bliskie abstrakcji.

Koloryści zdominowali na długo polskie malarstwo, więc mają do dziś następców. Jednak nie brakowało też buntowników, zwłaszcza przeciw ich wieloletniemu akademickiemu dyktatowi. Niemniej Nagroda im. Jana Cybisa, przyznawana od lat 70., należy do najbardziej prestiżowych w dziedzinie malarstwa, choć jej laureaci są przedstawicielami bardzo różnych nurtów, od Stefana Gierowskiego do Rafała Bujnowskiego.

Wystawa „Kapiści. Sto lat!” jest czynna w MNK Czapscy do 6 kwietnia 2025 roku.