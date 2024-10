Wystawa prac Józefa Chełmońskiego w Warszawie. Reporterska brawura i kontemplacja natury

Najprawdopodobniej z tego powodu 39-letni artysta w 1888 roku zdecydował się wrócić do kraju. Kupił majątek na Mazowszu w Kuklówce, w którym mieszkał przez 25 lat do końca życia. Trzy lata po powrocie rozwiódł się z żoną Marią w aurze skandalu, zarzucając jej zdradę. Żona tęskniła za luksusowym życiem w Paryżu, ale Chełmoński stracił zainteresowanie wielkomiejskich światem. W Kuklówce wychowywał sam trzy córki (czwarta pozostała z żoną) i malował.

Nastrojowe pejzaże malowane na Mazowszu

W nowym otoczeniu Józef Chełmoński odnalazł nowe inspiracje, które całkowicie zmieniły jego sztukę. Teraz zafascynował go pejzaż. Do niedawna pełen temperamentu realista stał się uważnym obserwatorem natury, mistrzem subtelnych nastrojów i nastrojowych pejzaży.

W jego pejzażach z ludźmi człowiek jest cząstką natury i otaczającego uniwersum. Seria obrazów z ptakami – żurawiami, czajkami, cietrzewiami, kuropatwami, dropiami – podkreśla ich wolność. Chełmoński tworzył też czyste pejzaże. Są to mistrzowskie kadry, które zdradzają dobrą znajomość europejskich nurtów sztuki, m.in. impresjonizmu. Na przykład w różowych wschodach słońca chwytał zmienny koloryt i niezwykły blask słońca, a w nocnych nokturnowych pejzażach migotliwą zmienność blasku i cieni.

Jednocześnie Józef Chełmoński szedł własną drogą, stając się prekursorem symbolizmu, bo nie skupiał uwagi wyłącznie na chwyceniu ulotnej chwili. Potrafił oddać to, co nieprzemijające, co nadaje naturze metafizyczny wymiar.

Wystawa „Józef Chełmoński” będzie także pokazywana w Muzeach Narodowych w Poznaniu i w Krakowie, w stołecznym Muzeum Narodowym czynna jest do 26 stycznia 2025