Wystawa „Trwałość przeżycia” Władysława Hasiora. Zamek Królewski zaprasza

W przedostatniej części „Przeciw złudom” prezentowana jest fotografia Hasiora w obiektywie Wojciecha Plewińskiego, a także asamblaże stanowiące rozliczenie artysty z życiem i twórczością.

Niektóre prace, z kolekcji prywatnych, zobaczyć można wyjątkowo – m.in. „Jezioro Nazaret”, „Judasz” czy „Muszka martwa czy żywa zawsze jest szczęśliwa”.

Kłopotem jest scenografia wystawy, którą tworzą gęste druciane ściany siatek. Zawieszone na nich prace Hasiora często nikną. Szkoda też, że kuratorzy wystawy nie zdecydowali się na mniejszą liczbę pokazywanych prac, bo oglądanie ich jest brnięciem przez labirynt z wieloma zaułkami, w których wiele dzieł się dusi.

Hasior po raz drugi w Zamku Królewskim

50 lat temu, jesienią 1974 roku, monograficzna wystawa Hasiora zainaugurowała działalność kulturalną Zamku Królewskiego. Niemal od razu po ukończeniu odbudowy prace artysty wypełniły wówczas Salę Senatorską w jeszcze surowym, nieotynkowanym wnętrzu, z betonową podłogą. Fragment obecnej wystawy symbolicznie nawiązuje do tamtego wydarzenia, prezentując na kilku zdjęciach ekspozycję sprzed lat. Jest też pięć prac pokazywanych przed laty: „Jezioro Genezaret”, „Czarne wodospady”, „Niobe z czarnego pucharu” oraz „Sztandar namiestnika”, „Muszka martwa czy żywa zawsze jest szczęśliwa”. O tym, jak sztukę tego artysty postrzegali ówcześni widzowie, opowiada m.in. program telewizyjny „Sam na sam z Hasiorem” z 1974 roku (do obejrzenia na wystawie), w którym odpowiada na pytania widzów. Dominują pytania widzów o awangardowość i kontrowersyjność prac artysty. On sam za awangardzistę się nie uważał.

To trzecia konfrontacja historycznych wnętrz Zamku Królewskiego ze współczesną sztuką. Wcześniej w Zamku Królewskiej pokazywane były wystawy Magdaleny Abakanowicz i Jerzego Nowosielskiego na tle artystów jego czasu.

Wystawę „Trwałość przeżycia” oglądać można do 8 września.