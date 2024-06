Wystawa w MHP: „Potęga opowieści. Od dawnej kroniki do nowoczesnego muzeum”

- To jest wystawa o historii, ale również o pamięci, o pewnym napięciu, które istnieje pomiędzy historią a pamięcią, o tym, co nas tworzy i w jaki sposób dzielimy się swoimi doświadczeniami historycznymi, w jaki sposób przekazujemy je następnym pokoleniom”. – mówi Robert Kostro, dyrektor MHP.

Jest to druga wystawa czasowa w nowej siedzibie muzeum Historii Polski na Cytadeli. Pierwsza otwierająca muzeum przed rokiem była prezentacją jego kolekcji. Obecna to wystawa edukacyjno-narracyjna. Tworzy całościową opowieść, prowadząca poprzez epoki i charakteryzujące je tematy, zaczynając od średniowiecznych kronik, przez malarskie interpretacje historii, przedstawienie najważniejszych publicznych świąt narodowych w różnych momentach dziejów, rozdział poświęcony Henrykowi Sieniewiczowi, kino historyczne do zmieniających się wizji muzeów historycznych.

Układ wystawy podkreśla, że tę narrację tworzą nie tylko historycy, czy naukowcy, ale także artyści, pisarze, reżyserzy i my sami.

Bardzo istotnym elementem we wszystkich tych narracjach jest czas, dlatego wizualnym znakiem wystawy jest graficzne odwzorowanie słojów drzewa jako symbolu mijającego czasu.

Pomysł na muzeum historyczne

Tematem szczególnie znaczącym dla tworzenia wizji muzeum historycznego jest opowieść o muzeach.