Zamek Królewski w Warszawie: „Eleven” – wyjątkowy pokaz nowych obrazów

1 czerwca dzieci do lat 18 mają wstęp wolny do Zamku Królewskiego. Czeka na nie mnóstwo specjalnych atrakcji.

Dwa z nich to dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, należące do serii widoków Rzymu, która była pierwszym zamówieniem monarchy po przyjeździe artysty z Wenecji do Warszawy. Jest to „Widok Kapitolu z Kościołem Santa Maria in Aracoeli” z wkomponowanym autoportretem Bellotta i „Forum Nerwy w Rzymie”, w którym architektura odzwierciedla częściowo stan zabytku w XVIII wieku.

Ze zbiorów stanisławowskich pochodzi również obraz Melchiora de Hondecoetera, wybitnego XVII-wiecznego przedstawiciela Złotego Wieku malarstwa holenderskiego, wyspecjalizowanego w malowaniu ptaków. Dekoracyjny obraz zatytułowany „Kogut i kura z kurczętami i gołębiami” przyciąga uwag ekspresją ruchu, feerią barw i bogactwem faktur.

Trzy kolejne dzieła powstały w epoce Oświecenia i wiążą się z kręgami dworskimi czasów Stanisława Augusta. Portret Anetki z Tyszkiewiczów Potockiej, namalowany przez Josefa Grassiego, wybitnego portrecistę polskiej arystokracji, uwiecznia słynną pamiętnikarkę drugiej połowy XVIII wieku

Antykizująca dydaktyczna scena „Kornelia, matka Grakchów” jest dziełem Angeliki Kauffman, znakomitej malarki epoki klasycyzmu. Obraz powstał na zamówienie księcia Stanisława Poniatowskiego, bratanka króla podczas jego pobytu w Rzymie.

A reprezentacyjny portret Alberta Kazimierza Sasko–Cieszyńskiego, królewicza polskiego, syna Augusta III namalował Marcello Bacciarelli w Wiedniu prawdopodobnie z okazji małżeństwa księcia z Krystyną Habsburżanką, córką Marii Teresy.