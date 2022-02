W 1961 roku, obrazy 35-letniej Teresy Pągowskiej (1926 – 2007) zostały wybrane na ważną wystawę „Fifteen Polish Painters” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Była jedną z dwóch polskich twórczyń, obok Teresy Rudowicz, wyróżnioną w ten sposób przez Petera Selza, ówczesnego kuratora MoMA. W katalogu napisał o pracach Pągowskiej m.in.: „Jej abstrakcje biorą swój początek w naturze, doświadczonej w sposób intymny, w parującej ziemi, litych kamieniach, płynącej wodzie, korze drzew”. W ten sposób artystka znalazła się w nieformalnym kanonie polskiej sztuki powojennej.

Reklama

„Tym co zajmuje mnie najgłębiej jest postać ludzka. Nie tylko ze względu na bogactwo formy. Sądzę, że właśnie człowiek zawiera najwięcej magii treściowej.” Mówiła artystka, a jej wystawa zbudowana została wokół motywu kobiety i prezentuje około 30. obrazów od bardzo wczesnych z 1960 roku aż po ostatnie z 2006.

Teresa Pągowska dyplom otrzymała w 1951 roku w PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem prof. Taranczewskiego. Brała udział m. in. w „Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki. Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w Arsenale (1955), w 1959 r. brała udział w paryskim Biennale Młodych. Wykładała na uczelniach artystycznych w Gdańsku, w Łodzi i w Warszawie. Jej styl wykrystalizował się na przełomie lat 50. i 60. W wywiadach mówiła: „Staram się jak najoszczędniejszymi środkami powiedzieć jak najwięcej (…) Mój temperament lubi duże kontrasty, mocną konstrukcję obrazu, bieli i czerni używanych jak uderzenie”.

„Tym co zajmuje mnie najgłębiej jest postać ludzka. Nie tylko ze względu na bogactwo formy. Sądzę, że właśnie człowiek zawiera najwięcej magii treściowej.” Teresa Pągowska

Twórczość Pągowskiej jest obszerna, malowała codziennie od lat 40., do 2006 roku. Bardzo rzadko robiła szkice do obrazów, a muzyka była zawsze obecna w czasie malowania.

Reklama

- Bywały obrazy, które powstawały przez rok i takie, na skończenie których potrzebowała zaledwie kilku godzin – opowiada Anna Muszyńska, kuratorka wystawy. - Wszystko zależało od intensywności powodu malowania, ale zawsze musiał być intensywny: ból, rozczarowanie, zachwyt – za każdym razem uczucie wywołujące falę, której nie można się oprzeć, zdolną wywrócić wszystko do góry nogami. Każdy przeżywa lęk, zachwyt, tęsknotę – ona umiała w prawdziwy, niezwykle wiarygodny sposób w każdym obrazie się do tego przybliżyć. Kochała wodę, morze, plaże i często jej obrazy mają je w tytułach.

Do 1995 r. malowała obrazy o dużych formatach. Potem dołączyły do nich także mniejsze, z jednym motywem nazywane przez artystkę „portretami przedmiotów i zwierząt”. Jednocześnie malarka wyjaśniała: „Nie jestem specjalistką od morza, od kobiet ani od mężczyzn czy zwierząt. Ja jestem ja: Teresa Pągowska”.

Malowała cykle obrazów. Już w latach 60. Istniał cykl „Dni”, równolegle „Przemoc”, potem były „Wnętrza zamknięte”, „Monochromaty”, „Figury magiczne”. W rozmowie z Elżbietą Dzikowską artystka wyjaśniała: „Taki cykl zawsze trwa kilka lat. W tych okresach zachowuję pewną gamę, która stała się biologicznie ze mną związana. Cykl nie urywa się nagle, lecz wraz ze zmianami, które następują, zmienia się też gama barwna. (…) Dobrze się czuję, pracując na dużej płaszczyźnie. (…) Lubię, by partiom gęstym, silnie rozbudowanym, przeciwstawiały się inne pozornie puste. To stwarza dodatkowy kontrast”.

Na wystawie zobaczyć można m.in. z cyklu „Dni” – „Dzień trzeci” (1965), „Pierwszy” (1968), „Szósty” (1967).

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Obrazy Pągowskiej znajdują się w najważniejszych zbiorach muzealnych w Polsce. Te pokazywane teraz pochodzą z kolekcji Anny i Jerzego Staraków, Muzeum Sztuki w Łodzi i kolekcji syna Filipa Pągowskiego.

Fundacja Staraków posiada 9 i rozpoczęły budowę kolekcji polskiej sztuki powojennej.

Reklama

- Najstarszy w kolekcji, który jest też obecny na wystawie to abstrakcyjny „Obraz Czarny” z 1960 roku – wyjaśnia kuratorka. - Nawiązuje do nurtu malarstwa materii z tamtego czasu uświadamiając jak wyglądały prace artystki pokazywane na prestiżowej wystawie w MoMA - mroczne, strukturą jakby nawiązujące do kory drzewa. Dużo w nich było kolorów Ziemi.

- Ze względu na temat ekspozycji szczególnie jest mi bliski obraz „Akrobatka”. Pokazuje postać kobiety w symboliczny sposób – jako tę, która wciąż musi wykonywać figury niemożliwe i to bardzo precyzyjnie, mieć bardzo dużo dyscypliny oraz włożyć ogromną ilość pracy, by akrobatką się stać. Taka figura była wymagana od kobiety przez wieki, choć dziś się to powoli zmienia – wyjaśnia Anna Muszyńska, kuratorka wystawy

Wystawę Teresy Pągowskiej w Spectra Art Space można oglądać do 5 czerwca.