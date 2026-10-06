Julian Barnes
Ta deklaracja świetnego brytyjskiego autora zdaje się być niezłomna. 19 stycznia skończył 80 lat i zaraz po urodzinach „Odejście/a” trafiły do rąk czytelników w Wielkiej Brytanii. Wiodącym tematem książki jest pamięć.
To piętnasta książka tego laureata prestiżowej Nagrody Bookera („Poczucie kresu” 2011) i, podobnie jak w poprzednich, splata wątki fikcyjne z autobiograficznymi, zacierając między nimi granice.
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Narratorem powieści jest mieszkający w Londynie pisarz, Julian, chorujący na nowotwór krwi, którego żona zmarła na guza mózgu. Tu należy wyjaśnić, że Julian Barnes, autor książki, rzeczywiście choruje na nowotwór krwi, a w 2008 r. jego pierwsza żona, agentka literacka Pat Kavanagh, zmarła na guza mózgu 37 dni po postawieniu diagnozy – dokładnie tak jak opisuje to pisarz w swojej powieści.
Jednak w jednym z wywiadów Barnes ocenił: „Nie sądzę, by było to moje najbardziej autobiograficzne dzieło, ale to bez wątpienia osobista książka”. Daje w niej czytelnikom pod rozwagę: „Możemy i powinniśmy ufać pisarzom, kiedy opowiadają nam piękne kłamstwa swoich fikcji. Ale mamy też prawo do życzliwego sceptycyzmu, kiedy mówią nam o swoich metodach pracy i ujawniają, »skąd czerpią pomysły«. W innym miejscu pisze: „W mojej opinii można manipulować tłem, jeśli szanuje się centralną, fundamentalną prawdę danej historii”.
Okładka najnowszej książki Juliana Barnesa
Opowieść toczy się dwoma nurtami. Pierwszy z nich stanowi motyw pary, która rozstaje się w czasach studenckich, by po 40 latach na nowo nawiązać relację. „Ta historia składa się z dwóch części, jako że została przeżyta w dwóch częściach, z długą przerwą pomiędzy” – wyjaśnia autor. Stephen i Jean byli jego przyjaciółmi (studiowali jak Julian na Oxfordzie („możecie to sobie wygooglować” – pisze Barnes) i choć figurują pod zmienionymi imionami, obiecał im, ba, nawet przysiągł, że nie opisze ich historii w żadnej ze swoich książek. A jednak. 40 lat wcześniej wyznawali mu, każde z osobna: „Obawiam się, że doszliśmy do punktu, w którym musimy się albo pobrać, albo rozstać”. Wybrali to drugie, a kiedy zeszli się po raz wtóry, Julian był świadkiem na ich ślubie. „Potraktowałem Stephena i Jean tak, jakby byli postaciami w mojej powieści, przekonany, że mogę ich łagodnie pokierować ku celom, do których dążyłem. Pomyliłem życie z fikcją” – wyznaje pisarz. Ale zrazu nie wyznaje jednak wszystkiego, o czym zdumiony czytelnik sam się przekona.
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Julian Barnes prowadzi z czytelnikami wciągającą rozmowę, grę. Prowokuje, stawiając wiele pytań m.in.: „chcielibyście wiedzieć o samych sobie absolutnie wszystko? To dobry pomysł czy zły?”.
Drugi wątek książki Barnes erudycyjnie snuje wokół fenomenu pamięci. Przywołuje m.in. mimowolne wspomnienie autobiograficzne (Involuntary Autobiographical Memory IAM) pojawiające się wskutek jakiegoś bodźca u niektórych ludzi. Powołuje się na przykład człowieka, który wyjawił, że „smak szarlotki wywołuje w nim wspomnienia wszystkich szarlotek, które kiedykolwiek jadł; doświadcza ich chronologicznie i zalewają jego umysł niczym kaskada”.
Autor uświadamia, że obok pamięci IAM istnieje też HSAM, czyli Highly Superior Autobiographical Memory – wybitna pamięć autobiograficzna archiwizująca w mózgu z detalami każdy przeżyty dzień jako „krótki filmik”, dostępny na życzenie.
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Jest też o kryptoamnezji Nietzschego, który w tekście „Tako rzecze Zaratustra” powtórzył słowo w słowo opis zdarzenia ze swej dawnej książki. Lecz to nie był plagiat, ale brak pamięci.
Pojawia się i słynna proustowska magdalenka, która zanurzona w herbacie z lipy wywołała u Marcela kaskadę nieoczywistych, głębokich wspomnień. „Ale może należy uznać, że incydent z magdalenką, jakkolwiek prawdziwy, to zarówno transcendentny klucz, jak i zabieg literacki” – zauważa autor.
Barnes wyznaje w powieści, że od pół wieku prowadzi pamiętnik, ale na początku 2021 r. przez trzy miesiące nie napisał w nim ani słowa. „A jednak: nowotwór, COVID, brexit… jest co czuć, nie ma o czym pisać” – to się nazywa zwięzłość!
O swojej nowotworowej chorobie krwi usłyszał: „Nie da się tego wyleczyć, ale da się kontrolować”. Nazywa się „pogodnym pesymistą” (na szpitalny pobyt zabrał filmy Bergmana). Opisuje obawy i strach, kiedy czekał na diagnozę: 24 marca 2020 r., a jego kraj zamykał się z powodu COVID‑u: „zapisałem na nowej kartce notatnika roboczy tytuł, który brzmiał: „Jules był”. A jednak: „Miałem szczęście co do czasów, w których przyszło mi żyć, i szczęście co do swojego życia (…) Przyszłość jawi się w apokaliptycznych barwach” – widzi Barnes.
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Bardzo dużo jest dygresji, podążania za myślami związanymi z umieraniem, odchodzeniem.
Julian przywołuje pytanie belgijskiej dziennikarki, która jako jedyna zapytała: „Czy buntuje się pan, gdy światło się mroczy?” Odpowiedź Barnesa pada wiele stron później: „Nie, niespecjalnie. Czuję, że trochę się z tym pogodziłem i patrzę na to nieco bardziej filozoficznie”. Przywołuje czas, gdy jego żona umierała na raka mózgu: „buntowałem się, gdy jej światło się mroczyło, ale nie wyobrażałem sobie, by w grę tu wchodziła jakaś chytrze ukryta słuszność czy sprawiedliwość”. Wtedy właśnie nawiedziła go myśl, którą wielokrotnie przywołuje jako uspokajającą puentę: „To tylko wszechświat robi swoje”.
„To zdecydowanie będzie moja ostatnia książka – moje oficjalne odejście, ostatnia rozmowa z wami” – deklaruje pisarz, a w innym miejscu przyznaje, że 10 lat temu udzielił wywiadu dwojgu zaprzyjaźnionym z nim badaczom, którzy wspólnie określili mianem Ostatniego. „Ale sześć miesięcy później, kiedy ukazała się nowa książka, znów udzielałem wywiadów i opowiadałem o niej (…). Ostatnio tamta dwójka zaproponowała mi Drugi ostatni wywiad lub Naprawdę ostatni wywiad. Jeśli go udzielę, zobaczymy, jak długo dotrzymam obietnicy”.
Pocieszające, tak jak zakończenie książki, w którym czytelnik dostaje od Barnesa wzruszający prezent. A jaki – to już trzeba przekonać się samemu.
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