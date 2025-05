Angielski, czyli tajemny język niewolników

Gdyby biali dowiedzieli się o umiejętnościach Jima, zakatowaliby go na śmierć. I tutaj dochodzimy do najważniejszego wymiaru książki Everetta. To mocna opowieść o niewolnictwie i – o ile można tak powiedzieć – byciu czarnym. Pozbawiona irytującego dydaktyzmu, nachalnej poprawności i łopatologii. Po prostu istniały dwa światy – białych i ich niewolników, których zmusza się do pracy, którymi się handluje, na których się poluje oraz wykorzystuje seksualnie. Podczas ucieczki Jim jest ścigany jak zwierzę i czuje się jak zwierzę: „Pośród nocy z głębi lasu usłyszałem szczekanie i wycie psów (…). Na drzewie mieszkała mama szopica (…). Oboje byliśmy zwierzętami i nie wiedzieliśmy, które z nas jest ofiarą”.

Jednak świat niewolników ma co najmniej jedną przewagę: biali do końca nie wiedzą, co się w nim dzieje. Nie wiedzą, że niewolnicy wypracowali metody i triki, które pozwalają ich wodzić za nos, mają metody ich „obsługi”. U Everetta najważniejsza jest sfera języka. Niewolnicy potrafią posługiwać się zwykłym angielskim, jednak na użytek białych mówią niewolniczym slangiem. Jedna z najbardziej kapitalnych scen w „Jamesie” dotyczy uczenia dzieci niewolniczego języka. Żeby nie podpaść białym, ale też żeby ich zwieść. Czysty angielski zostanie na później, kiedy już będziemy wolni i kiedy zostaniemy uznani za zwykłych ludzi.

Czy Jim stanie się Jamesem

Tłem akcji powieści Everetta jest wybuch wojny secesyjnej, więc wydawałoby się, że wyzwolenie znajduje się już za progiem. Jednak „James” wcale nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Jim podczas swojej wędrówki dociera do szlaku „kolei podziemnej”, czyli kanału przerzutowego zbiegłych niewolników do wolnych stanów, któremu wręcz nadprzyrodzone cechy nadał Colson Whitehead w słynnej powieści „Kolej podziemna”. Tylko że u Everetta na jej szlaku nic się nie dzieje. Nikt i nic nie zmienia losu prześladowanych, nie widać żadnej nadziei.

Czy zatem można mieć nadzieję? Może ją dawać zakończenie powieści. Jednak Everett umieszcza je we wspomnianym baśniowym nurcie narracji. Czy zatem „Czarnuch Jim” rzeczywiście kiedyś stanie się Jamesem? Czy on, jego rodzina i współbracia doznają prawdziwego wyzwolenia? Czy to tylko wyobrażenie rodem z baśni? Na to nie ma prostej odpowiedzi i jest to jeden z największych atutów „Jamesa”.