Słynnego pisarza w mieszkaniu z temperaturą 11 stopni uratowała społeczna zbiórka

Zbiórka zorganizowana w serwisie Pomagam.pl pod hasłem: „Dla Pisarza Edwarda Pasewicza" przyniosła już ponad 27 tys. zł.

Edward Pasewicz i artyści w stanie kryzysu

- Na początku nie chciałem myśleć o organizacji zbiórki czy prosić o pomoc, jednak naprawdę nie miałem wyjścia. Ja, dzięki pomocy innych ludzi, się uratowałem, pospłacałem długi, jednak znam wielu artystów, poetów, malarzy, którzy żyją w stanie nieustannego kryzysu, na przykład Robert Rybicki, obecnie największe polskie odkrycie w świecie amerykańskich wydawców poezji - mówi nam Edward Pasewicz, który również dzięki pomocy i zatrudnieniu na pół etatu w Agencji Dramatu i Teatru, pisze kolejną powieść.

- Wsparcie płynie do Edwarda nieustannie, a on sam czuje się zobowiązany działać na rzecz poprawy sytuacji innych osób – mówi mecenas Marcin Mierzwa. - Zbiórki publiczne pomogają złagodzić skutki finansowej zapaści w życiu artystów, ale nie rozwiązują problemu w sposób systemowy. To właśnie ta sytuacja skłoniła Pasewicza do działania – do stworzenia fundacji, która w sposób natychmiastowy i interwencyjny zapewni artystom ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje konstrukt prawny, który pozwoli na ubezpieczenie artysty za mniej niż 50 zł miesięcznie. Fundacja powstaje z desperackiej konieczności, z potrzeby zapełnienia przerażającej luki w systemie. Co więcej, jej istnienie stawia pytanie – dlaczego twórcy, którzy wzbogacają kulturę narodową, muszą organizować publiczne zbiórki, by zapewnić sobie prawo do leczenia? Dlaczego to indywidualne inicjatywy muszą ratować artystów, podczas gdy państwo przygląda się biernie?

W tle jest brak ustawy o statusie artysty zawodowego, która ma być odpowiedzią na dzisiejsze problemy. Przewiduje m.in. utworzenie Polskiej Izby Artystów - ma prowadzić rejestr twórców i wspierać ich w zakresie ubezpieczeń społecznych, a także Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych, z którego mogłyby być finansowane składki na ubezpieczenie zdrowotne.