Rekomendacje filmowe: Intymne spotkania z twórcami kina

Ta pozycja adresowana jest przede wszystkim do scenarzystów, zwłaszcza przyszłych scenarzystów, ale również do osób oceniających filmowe teksty, do producentów. A wreszcie do ciekawych warsztatu filmowego kinomanów. Autor „Przemian bohatera” Sebastian Buttny jest reżyserem – zadebiutował w fabule w 2013 roku portretem pokolenia trzydziestolatków „Heavy Mental”, podczas ostatniego festiwalu w Gdyni pokazał swój film „Święty”, w którym wrócił do śledztwa w sprawie kradzieży srebrnej figury św. Wojciecha z Katedry Archidiecezjalnej w Gnieźnie w 1986 roku. Jest też wykładowcą w PWSFTviT w Łodzi. W swojej książce pisze o procesie przemiany filmowego bohatera. Autor się tu do tytułów, które stworzyły historię kina. Od „Okna na podwórze” Hitchcocka przez filmy Spielberga z lat 70. Czy „Milczenie owiec” aż do „Manchester by the Sea” z 2016 roku. Każdy z rozdziałów zakończony jest propozycją zadań do samodzielnego wykonania, zachętą do pracy nad własnym tekstem. Część tych refleksji i analiz przyda się zapewne obecnym młodym i przyszłym scenarzystom. Część może również zainteresuje tych widzów, którzy chcą poznać tajniki filmowego warsztatu.