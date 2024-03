Nagroda im. Zbigniewa Herberta dla chińskiego poety Yang Liana

Yang Lian urodził się w 1955 roku w Chinach i wychowywał w Pekinie. Wcześnie zetknął się z opresyjną siłą ustroju totalitarnego, gdyż jako młody człowiek był zmuszony przerwać naukę, bo został wysłany na reedukację poprzez pracę fizyczną na prowincji. Po krwawym stłumieniu protestów na Placu Tian’anmen w 1989 roku podjął decyzję o emigracji i dziś mieszka w Berlinie, ale nadal jest poetą języka chińskiego

Reklama

Reklama

Należy do najważniejszych przedstawicieli tzw. Mglistych Poetów, twórców piszących od lat 70. pisze w modernistycznej poetyce i mówiących o tym, co oficjalnie było zakazane po Chińskiej Rewolucji Kulturalnej. Jego poezja jest bliska Herbertowskiemu rozumieniu sztuki poprzez twórcze nawiązania do tradycji i nieustanny dialog z dawną poezją. Jak pisał Ai Weiwei, poezja Yang Liana „jest rygorystycznie i precyzyjnie przemyślana: łączy historię i rzeczywistość z metafizycznymi rozważaniami; warstwa po warstwie schodzi coraz głębiej, aż przekracza tradycję”.

Yang Lian, poeta i działacz na rzecz wolności słowa

Za twórczość poetycką był wielokrotnie nagradzany, ostatnio otrzymał English PEN Award za najnowszy tom „A Tower Built Downwards”. Jego wiersze na polski tłumaczyli Joanna Krenz oraz Grzegorz Murzewicz.

Czytaj więcej Literatura Thomas Venclova laureatem Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2023 Wybitnego litewskiego poetę, który w czasach ZSRR jako dysydent walczył o prawa człowieka w Litwie, uhonorowała tegoroczną Międzynarodową Nagrodą Fundacja im. Zbigniewa Herberta.

Znany jest przede wszystkim jako poeta, choć ma tez w dorobku prozę oraz uprawia krytykę literacką i artystyczną. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków. Najbardziej znane z nich to: „Dead in Exile” (1989), „Masks & Crocodile” (1990), „Non-person Singular „(1995), „Yi „(2002), „Notes of a Blissful Ghost (2002)i and Concentric Circles (2006)