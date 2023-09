Zbliża się piętnasta edycja "Biegnij Warszawo"

- Jako rektor jestem przeszczęśliwy, że możemy w tym roku znowu stworzyć wspólnie wspaniałą imprezą. Koźmiński to społeczność 60 tysięcy absolwentów i 12 tysięcy studentek i studentów. Będziemy wśród nich, ale także za granicą bardzo szeroko promowali ten cudowny event. Uczestnictwo w "Biegnij Warszawo" traktujemy jako możliwość promowania Warszawy jako wspaniałego miejsca do studiowania i rozwoju, a także jako cudowną egzemplifikację, czym jest ta społeczność, w której na co dzień funkcjonujemy - energią, endorfiną i pozytywnym spojrzeniem na rzeczywistość - prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Drugim tematem konferencji była prezentacja 3. edycji „Trekkingu Szlakiem Historycznym Bitwy o Monte Cassino”, który odbędzie się 18 maja.

- Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy wyruszą na trasę marszu z centrum miasta Cassino. Dalej droga poprowadzi pod górę do Polskiego Cmentarza Wojennego, poprzez "Drogę Polskich Saperów", wzgórze "Widmo", "Gardziel", aż po strategiczne wzgórze 593, zwane "Górą Ofiarną". Każdy, kto tu dotrze, otrzyma pamiątkowy medal. Maksymalna liczba uczestników, którzy mogą wziąć udział w marszu jest symboliczna i wynosi 1057, bo tylu właśnie zidentyfikowanych polskich żołnierzy pochowanych jest na Polskim Cmentarzu Wojennym na wzgórzu Monte Cassino. Wśród swoich żołnierzy kazał się także pochować generał Anders. Bardzo się cieszę, że na 80. rocznicę bitwy w centrum Cassino stanie też pomnik dowódcy 2 Korpusu Polskiego - mówi Mamiński.

Zapisy na przyszłoroczną edycję "Trekkingu Szlakiem Historycznym Bitwy o Monte Cassino". rozpoczną się już 1 października 2003. Rejestrować można się będzie wyłącznie przez stronę www.montecassinotrek.pl

W konferencji prasowej uczestniczył także multimedalista imprez mistrzowskich w biegach na 800 oraz 1500 metrów Marcin Lewandowski, który jest ambasadorem zarówno "Biegnij Warszawo 2023", jak i tegorocznej edycji "Trekkingu Szlakiem Historycznym Bitwy o Monte Cassino".