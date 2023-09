Urodzony, by latać. Armand Duplantis znów pobił rekord świata

Jego talent szlifowali rodzice - mały Mondo i jego bracia mieli w ogródku trampolinę, liny do wspinaczki oraz zeskok. Tata był tyczkarzem, mama uprawiała wielobój i siatkówkę. On uczył syna techniki, ona koncentrowała się na przygotowaniu fizycznym oraz diecie. Helena była z synem z nim trzy lata temu w Toruniu, gdzie pierwszy raz pobił rekord świata (6.17 m), a Paweł Wojciechowski pytał ją: - Co zrobić, żeby mieć takiego syna, jak Mondo?

Szwed jest aktualnym mistrzem: olimpijskim, świata, Europy oraz Diamentowej Ligi. Szef World Athletics Sebastian Coe mówi, że jest prawdziwą gwiazdą rocka, choć z charakteru to raczej grzeczny chłopak z sąsiedztwa. Jest gwiazdą na stadionie, a nie w mediach społecznościowych. Ponad rok temu założył wprawdzie z Desire kanał na Youtube, ale jego działalność umarła po sześciu nagraniach. Obejrzało je do dziś ponad 700 tys. widzów.

Rekord świata w skoku o tyczce. Jak wysoko poleci Armand Duplantis

Duplantis w Eugene nie chciał mówić o kolejnych wzlotach i atakach na rekord świata, choć to pytania, z którymi styka się na każdym kroku. - Mam nadzieję, że nadal będę skakał dobrze oraz jeszcze wyżej. Na razie jednak chcę się cieszyć chwilą - mówi. - Kocham to, co robię. Uwielbiam skok o tyczce od dziecka. Byłoby cudownie, gdybym przyciągnął do naszej dyscypliny jak najwięcej oczu i wzniósł ją na jeszcze wyższy poziom.

Nikt nie wie, jak wysoko może polecieć. Piotr Lisek wyjaśniał kiedyś, że loty na wysokości 6,30 m wymagałyby nie tylko nieprzeciętnej odwagi, bo fach tyczkarza to także nieustanny flirt ze strachem, ale także siły kulomiota oraz prędkości Usaina Bolta. Duplantis jest coraz bliżej. Wybitny trener Witalij Pietrow przewidywał kiedyś na łamach „Aftonbladet”, że jego zdaniem Szwed może przeskoczyć poprzeczkę zawieszoną na 6.50 m.