Zalana Łempicka w Muzeum Narodowym w Krakowie i wiele skarg pracowników na dyrektora

Pismo pracowników do ministerstwa mogło mieć wpływ na zmianę terminu konkursu. Jak pisała „Gazeta Krakowska” pierwotnie ministerstwo zapowiadało, że osoba, która pokieruje Muzeum Narodowym w Krakowie zostanie wyłoniona jeszcze przed świętami. MKiDN poinformowało jednak, że ma być znane do końca stycznia, pomimo tego, że kadencja obecnego dyrektora skończyła się 3 stycznia. Teraz pełni obowiązki dyrektora do zakończenia konkursu.

Dyrektor Andrzej Szczerski został powołany na stanowisko przez ministra Piotra Glińskiego w styczniu 2020 roku. Ubiega się o kolejną kadencję w gronie sześciu osób.

Sprawę ma skomentować Ministerstwo Kultury.