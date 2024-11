Podcast „Komisja Kultury”: „Gladiator 2” – triumf czy porażka?

Nowy film Ridleya Scotta próbuje balansować między nowoczesnym widowiskiem a klasycznym kinem kostiumowym, ale czy wychodzi z tej próby zwycięsko? Rafał Christ nie ukrywa swojego krytycyzmu. Wyjaśnia, że „Gladiator 2” to przykład tzw. requela – filmowej hybrydy kontynuacji i rebootu, sequela i remaku. Z jednej strony próbuje kontynuować fabułę, z drugiej redefiniować ją, by przemówić do nowego pokolenia widzów. „To nie zawsze działa” tłumaczy Rafał Christ, wskazując, że choć sceny akcji są imponujące, to fabuła i postacie nie dorównują pierwowzorowi. A podwajanie wszystkiego nie zawsze przynosi właściwe efekty.

Czy „Gladiator 2” to sequel czy remake? Ani jedno, ani drugie. To requel

Razem z Rafałem Christem zastanawiamy się, czy Ridley Scott, twórca tak wielu ikonicznych filmów, jak „Obcy” czy „Łowca androidów”, powinien był w ogóle wracać do „Gladiatora”. W końcu ma już 86 lat, mógłby spokojnie zaspokoić się stanowiskiem producenta wykonawczego przy innych filmach tworzonych w jego rodzinnym studio Scot Free Productions. Ma na koncie wiele sukcesów, które mogłyby stanowić piękne podsumowanie kariery. „Czy to było konieczne? Czy potrzebowaliśmy kontynuacji historii Maximusa” – pada pytanie. Rafał Christ sugeruje, że chęć odcinania kuponów od sukcesu oryginału może zacierać wspomnienie tego, co najlepsze. I tym samym rzucać cień na kultowy obraz z 2000 roku. Nie mówiąc już o tym, że Scott ma w głowie kolejne części tego cyklu.

Nie brakuje głosów, które bronią tej produkcji jako solidnego widowiska. Dla fanów kina epickiego „Gladiator 2” to okazja, by znów zanurzyć się w monumentalnym świecie antycznego Rzymu. Ale czy warto? To pytanie pozostawiamy słuchaczom i widzom.



Zapraszam do odsłuchania odcinka „Komisji Kultury”, gdzie szczegółowo analizujemy zarówno mocne, jak i słabe strony filmu, rozmawiamy o fenomenie oryginału i staramy się odpowiedzieć na pytanie: jakiego widowiska historycznego oczekuje dzisiejsza widownia?