Znając możliwości fanów i Taylor – może wrócić z płytą na pierwsze miejsce: nie takie rzeczy robiła. W notowaniu z 27 lipca album miał na liczniku 6,4 mln sprzedanych egzemplarzy i rozchodził się w 100 tysiącach tygodniowo.

Taylor Swift i nowa płyta

Swift zaczęła pracować nad najnowszym albumem natychmiast po przesłaniu poprzedniej płyty „Midnights” do swojej wytwórni Republic Records i kontynuowała pracę w tajemnicy przez całą amerykańską część trasy „Eras Tour” w 2023 roku.

Podwójny album został wydany 19 kwietnia podczas dwumiesięcznego odpoczynku Swift od koncertów, a stworzony przez Swift wraz z wieloletnimi współpracownikami Jackiem Antonoffem i Aaronem Dessnerem. Dominują elektroniczne brzmienia. Okładka przedstawia gwiazdę na czarno-białej fotografii w bieliźnie i koszulce mgiełce, jednak bez twarzy (nie pierwszy raz). Swift określiła „The Tortured Poets Department” jako album „ratujący życie” – taki, którego „naprawdę potrzebowała”. W poście na Instagramie scharakteryzowała album jako „antologię nowych utworów odzwierciedlających wydarzenia, opinie i uczucia z przelotnego i fatalistycznego okresu – który był zarówno sensacyjny, jak i smutny”.

Fani spekulują, że album opowiada o sześcioletnim związku Swift z angielskim aktorem Joe Alwynem oraz ich rozstaniu. Obie gwiazdy utrzymywały związek w tajemnicy przed opinią publiczną. Tytuł nawiązuje do blogu aktora. W przypadku Swift i Alwyna mówiło się o ślubie.

Taylor Swift i 550 mln followersów

Wieść o rozstaniu gruchnęła, gdy Taylor zaczynała tournée, które uczyniło ją miliarderką. Wcześniej rozstała się z hukiem ze swoją pierwszą firmą, a gdy zorientowała się, że straciła prawa do nagrań, zrobiła kolejną bezprecedensową rzecz: zaczęła nagrywać albumy od nowa pod szyldem „Tyler’s version”, by nie stracić kontroli nad swoimi piosenkami i uniemożliwić zarobek nieuczciwemu, jej zdaniem, wydawcy. Swift miała więcej szczęścia niż Britney Spears: jej rodzice zadbali o to, by śpiewała i zarabiała, ale jej nie ubezwłasnowolnili. Ona zaś rozwinęła muzyczne marzenia babci Marjorie Finlay, która była śpiewaczką operową i gwiazdą telewizji. Taylor zafascynowała się takimi kobiecymi gwiazdami nowej fali country, jak Shania Twain, Faith Hill czy Dixie Chicks, które zerwały z konserwatywnym, zachowawczym wizerunkiem i z powodzeniem rywalizowały w Ameryce z najpopularniejszymi artystami popowymi i rockowymi. Znakomicie śpiewały, świetnie wyglądały i nie miały zamiaru być ograniczane do przestrzeni corralu zastrzeżonego dla kowboi i farmerek. Chciały posmakować globalnej sławy pop, który dla wcześniejszych countrowych gwiazd był niedostępny. Swift, zaczynając od country, zrobiła to jako pierwsza.