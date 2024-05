Meksykański Dzień Dziecka z Fridą Kahlo w Warszawie!

· Na dzieci i dorosłych czekają atrakcje – takie jak fotobudka AI – zapraszająca do współtworzenia wystawy.

Dzień Dziecka w Polsce i w Meksyku.

W tradycji meksykańskiej Dzień Dziecka, czyli Dia del Niño obchodzony jest wcześniej, już 30 kwietnia. Podobnie jak w Polsce z tej okazji w całym kraju organizowane są duże imprezy plenerowe propagujące zdrowie i prawa dziecka, szkoły często skracają lekcje, ale przede wszystkim to czas zabawy i atrakcji przygotowanych dla najmłodszych.

1 i 2 czerwca w warszawskiej Fabryce Norblina, gdzie mieści się Art Box Experience, Dzień Dziecka odbędzie się w gorącym, meksykańskim klimacie, a jego motywem przewodnim będzie sztuka.

- W weekend 1 i 2 czerwca, każda osoba niepełnoletnia wejdzie na wystawę „Frida Kahlo. Życie ikony” bezpłatnie! To świetna okazja, by wspólnie spędzić czas i odkryć świat sztuki. Wystarczy podejść w tych dniach do kasy w Art Box Experience i pokazać legitymację lub inny dokument – mówi MARIA STOLARSKA, edukatorka Art Boxu. Jakie atrakcje czekają na najmłodszych zwiedzających? - Na naszej wystawie, podróżując w głąb świata Fridy, widzowie wejdą do tętniącego życiem baru Pulquería La Rosita. Było to miejsce wybrane przez artystkę do przeprowadzenia zajęć z malarstwa, podczas których zachęcała swoich studentów do wyjścia poza mury uczelni i poznania środowiska i tradycji swojego kraju oraz przywrócenia jego zwyczajów. Dzieci, ale także dorośli mogą tu wziąć udział w interaktywnej zabawie i na chwilę stać się twórcami sztuki cyfrowej, przyozdabiając ściany mitycznego lokalu samodzielnie zaprojektowanymi portretami meksykańskiej artystki – mówi MARIA STOLARSKA. - To nie jedyna atrakcja pozwalająca na zabawę z wystawą. Największą popularnością wśród naszych gości cieszy się interaktywna fotobudka AI, która rozpoznawszy naszą twarz wygeneruje unikalny autoportret w surrealistycznej stylistyce. Możemy go zamiescić w mediach społęcznościowych i zabrać na swoim smartphonie! – dodaje.

Dodatkowo Art Box zaprasza na szereg wydarzeń towarzyszących, na które należy zakupić bilety.

Zarówno w sobotę 1 czerwca, jak i w niedzielę 2 czerwca odbędą się oprowadzania rodzinne po wystawie przygotowanej z myślą o dzieciach w wieku 5-12 lat - NIEDZIELA W CASA AZUL. Edukatorzy zabiorą uczestników do meksykańskiego domu Fridy Kahlo, słynnej Casa Azul (Niebieskiego Domu), który kryje wiele tajemnic. Dzika przyroda Meksyku, bajecznie kolorowe stroje ludowe, ceremoniały i jej pełne kolorów obrazy - podczas rodzinnego oprowadzania z przewodnikiem poznamy codzienność najsławniejszej artystki Meksyku. Czas trwania to ok. 60 minut. Również w sobotę 1 czerwca odbęda się otwarte oprowadzania dla publiczności (dla młodziezy i dorosłych) zatytułowane POZNAJ FRIDĘ. Frida Kahlo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek XX wieku. W Meksyku jest ikoną, na całym świecie jej niezwykłe, pełne przełomowych wydarzeń życie fascynuje i stanowi inspirację dla miłośników sztuki. Kluczem do interpretacji jej twórczości jest jej biografia. Czas trwania oprowadzania z przewodnikiem to ok. 60 minut.