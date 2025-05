Wynik wyborów prezydenckich nie ma bezpośredniego wpływu na kształt rządu – niezależnie od niego układ sił w parlamencie się nie zmieni. Do zmiany rządu mogłoby dojść jedynie w przypadku powstania w Sejmie nowej większości rządzącej, albo w przypadku przedterminowych wyborów parlamentarnych, do których mogłoby dojść np. w przypadku samorozwiązania Sejmu lub upadku rządu i niemożności wyłonienia nowego w trzech konstytucyjnych krokach. Były premier Leszek Miller w grudniu 2024 roku mówił w rozmowie z PAP, że wygrana Karola Nawrockiego będzie oznaczać rozpad koalicji rządzącej co doprowadzi do skrócenia kadencji Sejmu i przyspieszonych wyborów, ewentualnie do „odwrócenia koalicji” i przejścia Trzeciej Drogi do nowej większości stworzonej przez PiS i Konfederację. Żadne wypowiedzi przedstawicieli Trzeciej Drogi – Polski 2050, ani PSL – nie wskazują jednak, by rozważali taki scenariusz.

Sondaż: 51 proc. mieszkańców średnich miast nie chce przyspieszonych wyborów do parlamentu, po przegranych przez rządzących wyborach prezydenckich

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem - gdyby wybory prezydenckie wygrał kandydat obecnej opozycji wówczas powinno dojść do przyspieszonych wyborów.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 30,9 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 42,1 proc. respondentów.