Sezon wielkich osobowości w europejskich galeriach. Na początek Abramović

Poznamy rozwój artystycznej drogi Rothki, od wczesnych dzieł figuratywnych i miejskich pejzaży Nowego Jorku przez surrealizm aż po najsłynniejsze wielkoformatowe dzieła abstrakcyjne zarówno z energetycznymi płaszczyznami koloru, jak i medytacyjnie mroczne.

W Paryżu tłumów spodziewać się można też na wystawach Modiglianiego i Chagalla. Pokaz „Amedeo Modigliani. Malarz i jego marszand” w Musée de l’Orangerie (od 20 września do 15 stycznia) opowie o relacji między artystą a 20-letnim właścicielem galerii i kolekcjonerem Paulem Guillaume’em oraz roli tego marszanda w upowszechnianiu twórczości Modiglianiego na rynku sztuki we Francji i w USA. Przez ręce Guillaume’a przeszło ponad sto płócien, pięćdziesiąt rysunków i kilkanaście rzeźb artysty. Wystawa przypomni wiele z tych dziś ikonicznych dzieł.

Ekspozycja Marca Chagalla w Centrum Pompidou (od 4 października do 26 lutego) zaprezentuje ponad sto prac artysty (głównie rysunki, a także ceramikę i rzeźby) z lat 1945–1970. Można będzie zobaczyć rysunki kostiumów i kurtyn scenicznych do baletu Strawińskiego „Ognisty ptak” dla American Ballet Theatre w Nowym Jorku w 1945 r. A także szkice i modele dekoracji dla Opery Paryskiej z 1962 r.

Centrum Pompidou włącza się też do obchodów 50. rocznicy śmierci Picassa, organizując wystawę „Picasso. Rysunek à l’infini” (od 18 października do 15 stycznia), prezentującą największą kolekcję rysunków artysty, które towarzyszyły mu przez całe życie. Tysiąc prac (obecnie w zbiorach Muzeum Picassa w Paryżu) jest komentarzem do wszystkich okresów twórczości Picassa.

Dali i krzyż

Genialny surrealista Salvador Dali, choć jak Picasso prezentowany jest we wszystkich galeriach świata, w tym sezonie szczególnie zachęca do odwiedzin Teatru-Muzeum Dalego w rodzimym Figueres w Hiszpanii. Oprócz legendarnej stałej ekspozycji będzie można tam podziwiać sprowadzone z Glasgow jedno z jego najwspanialszych arcydzieł „Chrystus z Port Lligat” (od 1 listopada do 30 kwietnia).

Salvador Dali namalował ten obraz w 1951 r. w swojej hiszpańskiej pracowni w zatoce Port Lligat. Jak pisał, zainspirował go „kosmiczny sen” o jedności wszechświata i rysunek „Chrystus na krzyżu”, przypisywany XVI-wiecznemu hiszpańskiemu mistykowi św. Janowi od Krzyża.