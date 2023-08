Najbliższy niewątpliwie jest mu Potworowski, w swych niemal abstrakcyjnych syntezach pejzażu. To pod jego wpływem Sainer ruszył w plener. Tę malarską przygodę podjął, gdy poczuł się znużony nieustannymi wielkomiejskimi podróżami związanymi z tworzeniem murali i zapragnął zbliżyć do natury, by zanurzyć się głębiej w malarstwo, odpierając przy okazji zarzut, że w muralach tylko „rysuje barwami”.

Efektem pierwszych jego plenerowych wędrówek i powrotu do wakacyjnych wspomnień z dzieciństwa jest gigantyczny obraz „A day in the Countryside” z 2015 roku, złożony z 21 kompozycji na mniejszych podobraziach. Podczas oprowadzania po wystawie artysta tłumaczył, że dążył do tego, by każda z nich mogła być odrębną pracą, ale po złożeniu w całość powinny dawać zarazem wrażenie jedności.

Tym elementem spajającym imponujące dzieło z nieraz przypadkowymi motywami figuralnymi lub bliskimi abstrakcji jest u niego kolor. Zestawiając różne ujęcia widoków, starał się dostosować ich kolorystykę.

Nowoczesne media

W pejzażowym malarstwie Sainer próbuje też oddać współczesny sposób rejestrowania rzeczywistości, czyli równoległe widzenie natury – bezpośrednie, ale i na ekranie smartfona czy laptopa. Dziś na odbiór treści wizualnych ogromny wpływ mają różnorodne media. Koloryzm Sainera nie jest więc próbą dosłownego wskrzeszenia nieco zapomnianego nurtu sztuki, ale poszukiwaniem współczesnej formy.

Rezultat jest bliski filmowi – sekwencja obrazów składających się na całość kompozycji tworzy jakby pętlę czasu, choć nie na wideo, lecz na płaszczyźnie płótna. Ważnym jej elementem jest rytm.